Іноді любов до відеоігор переходить усі межі. По тонкій кризі, як виявилося, ходить один із відомих футболістів, адже у перервах між матчами мундіалю він займається зовсім не тим, чого очікуєш від справжнього професіонала.

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Мова йде про основного воротаря збірної Англії – гравця Евертона Джордана Пікфорда.

У нещодавньому інтерв'ю на ютуб-каналі "Трьох левів" голкіпер "ірисок" розповів, що взяв із собою у табір національної збірної в Досі спеціальний комп'ютер, а все щоб мати змогу продовжувати грати у відому королівську битву Fortnite.

Інтерв'ю з Пікфордом: відео

За словами 28-річного хлопця, масивний ударостійкий контейнер, який можна на коротку мить побачити у відео, містить модифікований потужний ігровий ноутбук і досить великий монітор.

Джордан також уточнив, що у нього є "знайомий хлопець", який і створив цей портативний ПК, щоб допомогти йому досягти якомога кращого показника FPS у грі.

Унікальний комп'ютер Пікфорда / скриншот з ютубу

Цікаво чи впливає якось подібне дозвілля між матчами на гру футболіста, адже Англія пробилася вже у 1\4 фіналу Чемпіонату світу де 10 грудня зустрінеться із грізними французами, при цьому за 4 матчі Джордан пропустив лише 2 голи.