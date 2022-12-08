Иногда любовь к видеоиграм переходит все границы. По тонкому льду, как оказалось, ходит один из известных футболистов, ведь в перерывах между матчами мундиаля он занимается совсем не тем, что ожидаешь от настоящего профессионала.

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Речь идет об основном вратаре сборной Англии – игроке Эвертона Джордане Пикфорде.

В недавнем интервью на ютуб-канале "Трех львов" голкипер "ирисок" рассказал, что взял с собой в лагерь национальной сборной в Дохе специальный компьютер, а все, чтобы иметь возможность продолжать играть в известную королевскую битву Fortnite.

Интервью с Пикфордом: видео

По словам 28-летнего парня, массивный ударопрочный контейнер, который можно на короткое мгновение увидеть в видео, содержит модифицированный мощный игровой ноутбук и достаточно большой монитор.

Джордан также уточнил, что у него есть "знакомый парень", который создал этот портативный ПК, чтобы помочь ему добиться как можно лучшего показателя FPS в игре.

Уникальный компьютер Пикфорда / скриншот из ютуба

Интересно влияет ли подобный досуг между матчами на игру футболиста, ведь Англия пробилась уже в 1\4 финала Чемпионата мира где 10 декабря встретится с грозными французами, при этом за 4 матча Джордан пропустил всего 2 гола.