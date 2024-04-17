Що знайшов гравець

Гра "Відьмак 3: Дикий гін" досі лишається популярною через свій насичений світ, цікавий сюжет, численні варіанти проходження та неймовірну атмосферу. Гравці буквально прочісують кожен сантиметр величезної карти в пошуках нових секретів. Цього разу такий відшукали під Новіградом. Буквально під ним, під його текстурами.

Дивіться також Ось усе, що ми знаємо про майбутню Fallout 5

YouTuber xLetalis виклав відео з великодкою, яку насправді можна побачити лише за допомогою глюків на карті. За звичайних обставин ви нічого не зможете знайти. Але якщо гравцям вдасться змусити Ґеральта пройти під бруківкою Новіграда, вони зможуть увійти в розколину, яка містить ілюстрації, що відсилають до самої студії CD Projekt Red.

Намальований у стилі класичного військового агітаційного плаката, цей артоб'єкт на схилі скелі має напис "CDPR потребує тебе", а CDPR, звісно ж, — це скорочення від "CD Projekt Red".



"CDPR потребує тебе" / Фото xLetalis

Текст проходить по нижній частині зображення солдата Темерії — однієї з країн світу Відьмака. Його можна впізнати за гербом на грудях: три срібні лілії.

xLetalis показав повний шлях до великодки: відео

CD Projekt Red заховала у The Witcher 3 безліч великодок, деякі з яких, можливо, ще належить знайти.

Зараз компанія тестує редактор модів для своєї хітової гри, який дозволить створювати новий контент від самих гравців, розширюючи світ, додаючи нові місії, персонажів, монстрів, предмети та інше. Він буде доступний безплатно, але точна дата релізу поки невідома.