Что нашел игрок

Игра "Ведьмак 3: Дикая охота" до сих пор остается популярной из-за своего насыщенного мира, интересный сюжет, многочисленные варианты прохождения и невероятную атмосферу. Игроки буквально прочесывают каждый сантиметр огромной карты в поисках новых секретов. На этот раз такой отыскали под Новиградом. Буквально под ним, под его текстурами.

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YouTuber xLetalis выложил видео с пасхой, которую на самом деле можно увидеть только с помощью глюков на карте. При обычных обстоятельствах вы ничего не сможете найти. Но если игрокам удастся заставить Геральта пройти под брусчаткой Новиграда, они смогут войти в расщелину, которая содержит иллюстрации, отсылающие к самой студии CD Projekt Red.

Нарисованный в стиле классического военного агитационного плаката, этот артобъект на склоне скалы имеет надпись "CDPR нуждается в тебе", а CDPR, конечно же, - это сокращение от "CD Projekt Red".



"CDPR нуждается в тебе" / Фото xLetalis

Текст проходит по нижней части изображения солдата Темерии — одной из стран мира Ведьмака. Его можно узнать по гербу на груди: три серебряные лилии.

xLetalis показал полный путь к пасхалке: видео

CD Projekt Red спрятала в The Witcher 3 множество пасхалок, некоторые из которых, возможно, еще предстоит найти.

Сейчас компания тестирует редактор модов для своей хитовой игры, который позволит создавать новый контент от самих игроков, расширяя мир, добавляя новые миссии, персонажей, монстров, предметы и прочее. Он будет доступен бесплатно, но точная дата релиза пока неизвестна.