Кумедний випадок стався на кіберспортивному турнірі з Tekken 8, де новоявлений чемпіон ледь не розтрощив ігрову консоль на якій проводили змагання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Молодик, на ім'я Шін Пауло, став тріумфатором Iron Grid 34 – щомісячного турніру з Tekken 8, який визначає найкращих гравців штату Нью-Джерсі.

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Схоже, у напруженому фінальному поєдинку геймер віддав останні сили задля звитяги, адже після неї сталося дещо дуже кумедне.

В переможному екстазі, Пауло хотів підійти до суперника аби потиснути йому руку, але почав втрачати свідомість прямо на ходу, в результаті спіткнувшись та влетівши в стіл, де стояла PlayStation 5, на якій і проводили змагання.

Кумедний випадок – дивіться відео

На щастя для всіх учасників, консоль пережила падіння, хоч і не обійшлася без ушкоджень.

Шіну Пауло довелося оплатити заміну однієї з бічних панелей, що він був зовсім не проти зробити.

За словами молодика, останнім часом він відчував стагнацію власної кіберспортивної майстерності, тож ця перемога стала для нього важливим ковтком свіжого повітря. Хто знає, можливо колись ми побачимо як саме він здійме кубок світу з кіберспорту з Tekken 8.