Хто переміг у Esports World Cup

Гравець південнокорейської команди KWANGDONG FREECS Лім Су Хун, відомий як Ульсан, виграв Кубок світу з кіберспорту, розгромивши у гранд-фіналі суперника з рахунком 5:0.

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Ульсан забрав із собою приз у розмірі 300 000 доларів.

У першому раунді він виграв із рахунком 3:2.

Другий раунд був на його користь з рахунком 3:1.

Третій – 3:2.

У четвертому він забрав 3 перемоги й одну віддав гравцеві Atif.

Нарешті п'ятий раунд так само був за Ульсаном, принісши йому в результаті 5 перемог у всіх п'яти спробах.

Ульсан бере участь у кіберспортивних змаганнях з Tekken з 2018 року, коли південнокорейський гравець домінував у турнірах з Tekken 7. Він неодноразово посідав перші місця на різних турнірах Tier 1, що робить його одним з найбільш титулованих гравців Tekken.

Зараз, граючи за KWANGDONG FREECS, Ульсан продовжує виводити кіберспортивну сцену Tekken на новий рівень.

Atif змагається на кіберспортивній сцені Tekken з 2019 року. Пакистанський гравець наразі виступає за Team Falcons. Він узяв участь лише в одному турнірі Tekken Teams, але неодноразово посідав перші місця у великих турнірах 1v1.

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