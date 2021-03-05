Підірвали всю техніку: гравці влаштували масштабний експеримент у Call of Duty: Warzone – відео

Відомий блогер MarleyThirteen разом з іншими гравцями провів масштабний експеримент у Call of Duty: Warzone. Вони вирішили зібрати всю техніку на цій мапі та підірвати її.

Відомий ютубер MarleyThirteen вирішив провести черговий масштабний експеримент у відеогрі Call of Duty: Warzone. Цього разу він спробував підірвати мапу Верданськ раніше за розробників, хоча їхні сервери й не дозволили це зробити.

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MarleyThirteen разом з іншими гравцями вирішив влаштувати найбільший вибух в історії цієї мапи. Завдання непросте та маштабне, тому всі гравці розподілилися на групи, які отримали різні доручення. Частина геймерів повинна була зібрати всі транспортні засоби, які можна знайти на мапі Верданськ. Інша частина гравців займалася пошуком та збиранням коштів, бо потрібно було отримати у своє розпорядження ракетний удар.

Головним завданням цього досліду була перевірка серверів та самої гри Call of Duty: Warzone на надійність. Наприклад, відеогрі Cyberpunk 2077 вистачило й вибуху 20 автомобілів в одному місці, щоб "зламатися". Варто зазначити, що в експериментаторів вийшло "покласти" сервери лише із третьої спроби.

Перші два тести вони вирішили провести на відкритому просторі й трохи далі від техніки. Обидві спроби завершилися повним крахом, бо хтось влаштовував вибух зарано, коли ще не вся техніка була на місці. "Зламати" Call of Duty: Warzone вийшло лише з третьої спроби, коли ентузіасти відправилися у передмістя. Цього разу все пройшло за планом: вони запустили ланцюгову реакцію вибуху чималої кількості автомобілів, тому сервери не витримали й гра вилетіла.

Цікаво, що гра "зламалася" саме у той момент, коли багато гравців об'єдналися для спільної справи та показали прекрасну командну роботу. Користувачам у мережі дуже сподобався такий дослід, а відео вже переглянуло понад 200 тисяч глядачів.

Зазначимо, що блогер MarleyThirteen відомий своїми різноманітними експериментами у Call of Duty: Warzone. Це вже не перший дослід, у якому він перевіряє надійність серверів та самої гри. Наприклад, блогер вже намагався зібрати всі гроші Верданську в одному місці, а також влаштовував "дощ" з комплектів екіпірування.

Масштабний експеримент у Call of Duty: Warzone, який "зламав" гру – відео