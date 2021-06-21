Божевільні трюки: гравці в Call of Duty: Warzone вже оцінили новий транспортний засіб – відео

З останнім оновленням у відеогрі Call of Duty: Warzone з'явилися мотоцикли. Цікаво, що користувачі вже встигли оцінити не лише їхню швидкість, а й вміння "літати".

Кілька днів тому у популярній грі Call of Duty: Warzone стартував четвертий сезон. Цього разу розробники знову додали чимало нового контенту, щоправда, одним з найцікавіших нововведень стала поява мотоциклів у цій відеогрі.

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Ще до виходу цього оновлення автори відзначили маневреність та швидкість (найшвидший у грі) цього транспортного засобу. А також тоді вони написали, що на мотоциклі можна буде виконувати різноманітні трюки у повітрі. Зрозуміло, що чимало геймерів одразу ж вирішило перевірити ці слова розробників. Тому й не дивно, що кліпи та хайлайти з подібними трюками вже почали з'являтися на різноманітних платформах.

Наприклад, користувач з нікнеймом yar.mp4 поділився оригінальним відео у тіктоці. Він на великій швидкості взяв крутий схил, а вже у польоті зліз з мотоцикла. А все для того, щоб в падінні поцілити зі снайперської гвинтівки у свого опонента. Насправді виглядає цей момент дуже підозріло, хоча користувачі цієї платформи його високо оцінили: вражаючі 1,7 мільйона переглядів та понад 100 тисяч вподобань.

Момент користувача yar.mp4 – відео

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Подібним моментом поділився й користувач платформи Reddit з нікнеймом beastkwitt. Він у схожому стилі розігнав мотоцикл на своєрідний трамплін, а вже у польоті зміг навіть розвернутися, щоб вистрілити з арбалета. Найцікавіше, що після цього він встиг ще й сісти назад у мотоцикл. Варто відзначити, що цей божевільний трюк також дуже сподобався користувачам мережі: понад 11 тисяч вподобань та майже 400 коментарів.

Момент користувача beastkwitt – відео