Несколько дней назад в популярной игре Call of Duty: Warzone стартовал четвертый сезон. На этот раз разработчики снова добавили немало нового контента, правда, одним из самых интересных нововведений стало появление мотоциклов в этой видеоигре.

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Еще до выхода этого обновления авторы отметили маневренность и скорость (самое быстрое в игре) этого транспортного средства. А также тогда они написали, что на мотоцикле можно будет выполнять различные трюки в воздухе. Понятно, что немало геймеров сразу же решило проверить эти слова разработчиков. Поэтому неудивительно, что клипы и хайлайты с подобными трюками уже начали появляться на различных платформах.

Например, пользователь с никнеймом yar.mp4 поделился оригинальным видео в тиктоке. Он на большой скорости взял крутой склон, а уже в полете слез с мотоцикла. А все для того, чтобы в падении попасть из снайперской винтовки в своего оппонента. На самом деле выглядит этот момент очень подозрительно, хотя пользователи этой платформы высоко его оценили: впечатляющие 1,7 миллиона просмотров и более 100 тысяч лайков.

Момент пользователя yar.mp4 – видео

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Подобным моментом поделился и пользователь платформы Reddit с никнеймом beastkwitt. Он в похожем стиле разогнал мотоцикл на своеобразный трамплин, а уже в полете смог даже развернуться, чтобы выстрелить из арбалета. Самое интересное, что после этого он успел еще и сесть обратно в мотоцикл. Стоит отметить, что этот безумный трюк также очень понравился пользователям сети: более 11 тысяч лайков и почти 400 комментариев.

Момент пользователя beastkwitt – видео