З останнім оновленням у відеогрі Call of Duty: Warzone з'явилася не лише нова мапа, а й чимала кількість багів. Розробники вже працюють над патчем, але деякі геймери не хочуть чекати на його вихід.

Минулого тижня у відеогрі Call of Duty: Warzone пройшла масштабна тематична подія та розпочався третій сезон. Розробники вирішили відправити гравців у 1984 рік, тому кардинально змінили звичний для геймерів Верданськ. Зрозуміло, що подібні масштабні зміни не могли обійтися без різноманітних багів та інших технічних недоліків.

Більше про старт третього сезону Подорож у минуле та оновлений Верданськ: все про старт нового сезону у Call of Duty: Warzone

Варто розпочати з того, що одразу після виходу цього оновлення гравці почали масово скаржитися на однаковий баг. Річ у тім, що деякі геймери почали навмисно провалюватися під текстури та без жодних проблем ліквідовували своїх ворогів. Найпровальнішими стали локації поблизу місцевого аеропорту та стадіону, хоча іноді можна зустріти таких гравців й в інших місцях.

Подібні "шанувальники" багів можуть навіть вилізти назад та продовжити гру, коли зона зміститься в інше місце. Найгірше, що помітити таких гравців неможливо, як й вести вогонь у відповідь. Щоправда, також варто додати, що у деяких місцях можна провалитися за мапу навіть випадково.

Баг поблизу стадіону – відео

Баг в аеропорту – відео

Смертоносний баг на даху вокзалу – відео

Напевно, зараз мапу у відеогрі Call of Duty: Warzone можна порівняти з ситом, бо ніколи не знаєш, де саме можна провалитися під мапу. Звісно, розробників гри подібні речі навряд чи можуть влаштовувати. Представники компанії Raven Software вже відзначили, що знають про подібні проблеми та намагаються їх розв'язати. Також вони додали, що найближчими днями планують випустити патч, який усуне всі ці недоліки.

Щоправда, деякі гравці не хочуть чекати на вихід цього патчу, тому взялися за боротьбу з такими "фанатами" багів. Дуже популярним на платформі Reddit став запис користувача із нікнеймом JuuliusCaesar69. Геймер знав, що на острові Відродження є місце, де можна провалитися під мапу, якщо поставити автомобіль впритул до стіни. Він побачив авто саме у такому місці, тому й вирішив зазирнути у своєрідну Нарнію.

Цілком зрозуміло, що там вже були відвідувачі, які лежали у проваллі та навіть не підозрювали, що їх можуть знайти. Геймер дуже швидко ліквідував цих гравців, покинув заборонену зону та відправив їхній автомобіль у воду. Його відео зібрало понад 25 тисяч вподобань та 750 коментарів всього за день. Користувачі жартують та називають JuuliusCaesar69 героєм, а ще додають, що тепер також збираються взятися за боротьбу з такими гравцями.

Момент користувача JuuliusCaesar69 – відео