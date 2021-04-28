С последним обновлением в видеоигре Call of Duty: Warzone появилась не только новая карта, но и немалое количество багов. Разработчики уже работают над патчем, но некоторые геймеры не хотят ждать на его выход.

На прошлой неделе в видеоигре Call of Duty: Warzone прошло масштабное тематическое событие и начался третий сезон. Разработчики решили отправить игроков в 1984 год, поэтому кардинально изменили привычный для геймеров Верданск. Понятно, что подобные масштабные изменения не могли обойтись без различных багов и других технических недостатков.

Больше о старте третьего сезона Путешествие в прошлое и обновленный Верданск: все о старте нового сезона в Call of Duty: Warzone

Стоит начать с того, что сразу после выхода этого обновления игроки начали массово жаловаться на одинаковый баг. Дело в том, что некоторые геймеры начали намеренно проваливаться под текстуры и без проблем ликвидировали своих врагов. Самыми провальными стали локации вблизи местного аэропорта и стадиона, хотя иногда можно встретить таких игроков и в других местах.

Подобные "поклонники" багов могут даже вылезти обратно и продолжить игру, когда зона сместится в другое место. Хуже всего, что заметить таких игроков невозможно, как и вести ответный огонь. Правда, также стоит добавить, что в некоторых местах можно провалиться за карту даже случайно.

Баг возле стадиона​ – видео

Баг в аэропорту – видео

Смертоносный баг на крыше вокзала – видео

Наверное, сейчас карту в видеоигре Call of Duty: Warzone можно сравнить с ситом, потому что никогда не знаешь, где именно можно провалиться под карту. Конечно, разработчиков игры подобные вещи вряд ли могут устраивать. Представители компании Raven Software уже отметили, что знают о подобных проблемах и пытаются их решить. Также они добавили, что в ближайшие дни планируют выпустить патч, который устранит все эти недостатки.

Правда, некоторые игроки не хотят ждать на выход этого патча, поэтому взялись за борьбу с такими "фанатами" багов. Очень популярной на платформе Reddit стала запись пользователя с никнеймом JuuliusCaesar69. Геймер знал, что на острове Возрождения есть место, где можно провалиться под карту, если поставить автомобиль вплотную к стене. Он увидел авто именно в таком месте, поэтому и решил заглянуть в своеобразную Нарнию.

Понятно, что там уже были посетители, которые лежали в пропасти и даже не подозревали, что их могут найти. Геймер очень быстро ликвидировал этих игроков, покинул запретную зону и отправил их автомобиль в воду. Его видео собрало более 25 тысяч лайков и 750 комментариев всего за день. Пользователи шутят и называют JuuliusCaesar69 героем, а еще добавляют, что теперь также собираются взяться за борьбу с такими игроками.

Момент пользователя JuuliusCaesar69​ – видео