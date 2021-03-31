"Потрібно більше золота": гравці у Civilization VI скаржаться на незбалансованість нової країни

Нещодавно у відеогру Civilization VI додали нову країну для гри – Португалію. Щоправда, чимала кількість гравців називає її незбалансованою, бо вона може накопичувати астрономічні суми золота.

Минулого тижня гравці у Civilization VI отримали фінальне доповнення у межах New Frontier Pass. Нових DLC для відеогри поки не було анонсовано, хоча у квітні має вийти ще балансний патч, який має виправити 75% країн у грі. Щоправда, геймери дуже сумніваються, що ці зміни торкнуться й останніх доданих у гру цивілізацій.

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Минулого тижня у грі з'явилася довгоочікувана цивілізація – Португалія, яку очолив король Жуан III. Португалія у Civilization VI це морська країна, яка орієнтована на торгівлю з іншими цивілізаціями. Історично все дуже точно, хоча геймплейно поки є певні проблеми. Гравці скаржаться, що граючи за цю країну дуже легко накопичувати просто астрономічні суми золота.

Виділити одну проблему дуже важко, бо всю цивілізацію називають незбалансованою. Унікальна здатність Жуана III дає один додатковий торговий шлях при зустрічі з новою цивілізацією. Підсилює міжнародні торгові шляхи й особлива властивість Португалії із назвою "Торговий дім Індії". Щоправда, такі шляхи можна прокласти лише до міст на узбережжі чи з гаванню, але вони дають +50% до прибутків. Унікальний юніт Нау може створювати на території інших міст спеціальні будівлі – факторії. Останні дають за один хід +4 золота та +1 промисловості для Португалії, якщо у це місто пролягає хоч один торговий шлях.

Разом всі ці бонуси дають просто астрономічні прибутки у другій половині гри за Португалію. На Reddit можна знайти чимало подібних постів, наприклад, у користувача із нікнеймом acab__1312 був дохід у 13 тисяч золотих за один хід. Щоправда, рекордсменом став furscum, бо він зміг досягти показника у 23 тисячі золота за хід.

Варто відзначити, що повністю незбалансованою країну важко назвати, бо вона дуже вразлива у першій половині гри, а також без доступу до моря чи океану. Проте, Португалія стає нестримною та незбалансованою силою, якщо будує міста на узбережжі та має чимало варіантів для прокладання водних міжнародних торгових шляхів.

13 тисяч золота за хід від acab__1312 / Фото Reddit

23 тисячі золота за хід від furscum / Фото Reddit

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