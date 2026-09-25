Як отримати яйце та виростити птаха

Розробники приховали секретну механіку, не вказавши її у списку змін, тому користувачі вивчають її самостійно в меню гри. Система працює через стандартну механіку щотижневого Prime-дропу. Після підвищення рангу за досвід гравець може отримати яйце курчати. Однак такий вибір забирає одразу два слоти дропу, тому доводиться жертвувати звичайними кейсами зі зброєю або скінами. Отримане яйце з'являється у профілі з власною анімацією огляду, пише Pley.

Яйце залишається у профілі гравця рівно один тиждень, після чого з нього вилуплюється маленьке курча. Для перетворення малюка на дорослу курку знадобиться спеціальний корм. Його також доведеться здобувати у наступних щотижневих дропах, знову відмовляючись від традиційних косметичних нагород.

Породи курей та рідкісні варіанти

Доросла стадія дає широкий вибір візуального оформлення. У грі за різними даними доступно від 35 до 41 варіанта вигляду, створених на основі реальних пташиних порід, зокрема Каталана, Польська та Силкі. Valve розділила курей за рівнями рідкісності за аналогією зі скінами на зброю. Найрідкісніші птахи відповідають золотим предметам із традиційних кейсів.

Додаткові функції та невирішені питання

Дорослі вихованці мають унікальні анімації огляду в головному меню. Крім того, оновлення додало спеціальний фотоальбом, де можна зберігати знімки своїх улюбленців.

Наразі залишається невідомим, чи дозволять розробники продавати дорослих курей на торгівельному майданчику Steam.