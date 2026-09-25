Как получить яйцо и вырастить птицу

Разработчики скрыли секретную механику, не указав ее в списке изменений, поэтому пользователи изучают ее самостоятельно в меню игры. Система работает через стандартную механику еженедельного Prime-дропа. После повышения ранга за опыт игрок может получить яйцо цыпленка. Однако такой выбор занимает сразу два слота дропа, поэтому приходится жертвовать обычными кейсами с оружием или скинами. Полученное яйцо появляется в профиле с собственной анимацией осмотра, пишет Pley.

Яйцо остается в профиле игрока ровно одну неделю, после чего из него вылупляется маленький цыпленок. Для превращения птенца во взрослую курицу понадобится специальный корм. Его также придется добывать в последующих еженедельных дропах, вновь отказываясь от традиционных косметических наград.

Породы кур и редкие варианты

Взрослая стадия дает широкий выбор визуального оформления. В игре, по разным данным, доступно от 35 до 41 варианта внешнего вида, созданных на основе реальных пород птиц, в частности Каталана, Польской и Силки. Valve разделила кур по уровням редкости по аналогии со скинами на оружие. Самые редкие птицы соответствуют золотым предметам из традиционных кейсов.

Дополнительные функции и нерешенные вопросы

Взрослые питомцы обладают уникальными анимациями осмотра в главном меню. Кроме того, обновление добавило специальный фотоальбом, где можно хранить снимки своих любимцев.

Пока неизвестно, разрешат ли разработчики продавать взрослых кур на торговой площадке Steam.