Часто сучасні проєкти заграють із геймерами, намагаючись стерти тонку межу між відеогрою та реальністю, варто пригадати хоча б "Doki Doki Literature Club!". Схоже, що саме ця гра надихнула розробників із Ubisoft на один кумедний задум.

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Серія Far Cry завжди виділяється досить ексцентричними антагоністами, які не лише жорстко протистоять головному герою, а й подекуди відкрито знущаються з нього, а отже і з гравця за монітором. Насміхаючись над персонажем та применшуючи його досягнення, злодії франшизи вибудовують унікальні стосунки з головним героєм, змушуючи геймерів просто таки їх ненавидіти.

У Far Cry 6, події якого відбувається на вигаданому карибському острові Яра, гравців очікує ціла повстанська війна проти місцевого президента – кривавого тирана Антона Кастільйо. А у війні, як то кажуть, усі засоби годяться. Принаймні саме так подумали розробники, "дозволивши" Кастільйо надсилати реальні емейли геймерам.

У них диктатор, у властивій йому манері, кепкує над гравцями за недостатній час, проведений у грі чи малу кількість здобутих ігрових досягнень попутно дякуючи за те що, ті віддали Яру до його рук. А у темі електронного листа й взагалі красується надпис: "Ви мене розчарували".

Таким чином Far Cry 6 взаємодіє з гравцями навіть після вимкнення гри. Хоча щоб грати в гру інтернет фактично не потрібен, вона все одно за нагоди підключається до серверів Ubisoft, тому дані про досвід кожного геймера так чи інакше потрапляють до рук розробників.

Попри те, що це дає можливість для подібної унікальної та навіть дещо індивідуалізованої рекламної кампанії, це може бути не найкращою стратегією. У своєму твіті, який ви бачите вище, Брендан Сінклер сказав:

Багато ігор вже розроблені так, щоб максимізувати взаємодію з гравцем, але тепер вони надсилають електронні листи та ображають вас, якщо ви посмієте припинити в них грати.

Отож не усім може прийтися до смаку подібна фішка проєкту.