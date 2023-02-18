Hogwarts Legacy стала справжнім хітом, зокрема завдяки своїй увазі до деталей, які на висоті навіть попри незначну історичну неточність, пов'язану з Україною.

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Чимало шанувальників гри також відмічають ту любов, яку розробники проявили до оригінальних творів Дж. Роулінг та їх адаптацій на великі екрани.

Зокрема, шанувальники останніх були напрочуд зворушені новою знахідкою.

У відео з тіктоку, можна побачити, що у грі виявляється є меморіал, присвячений покійному акторові Роббі Колтрейну, який зіграв улюбленця мільйонів – доброго напіввелета Геґріда.

Як знайти меморіал у грі: відео

Дістатися до нього досить просто: достатньо лишень пролетіти кількасот метрів на південь від Гоґвортсу, допоки не побачите будиночок, схожий на Геґрідовий, на схилі озера.

За ним можна знайти невеличкий надгробок із зображенням гіпогрифа.

Саме цю знахідку шанувальники всесвіту "хлопчика, що вижив" сприйняли як посилання на Геґріда та його улюбленця Бакбика.

Ймовірний меморіал Геґріду / скриншот з гри

Подібний реверанс від розробників неабияк розчулив спільноту, а також змусив пригадати слова самого актора, який пішов у засвіти всього за 4 місяці до релізу гри:

Років, можливо, за 50 ви дивитиметесь ці фільми й мене вже тут не буде, на жаль… Але Геґрід буде, це точно.