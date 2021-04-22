Здатні "підірвати" мозок: гравці у Minecraft навчилися переміщуватися у мініатюрні реальності

Гравці у Minecraft почали порушувати правила класичної евклідової геометрії. Для переміщення у мініатюрні реальності вони використовують кілька спеціальних модифікацій.

Відеогра Minecraft вийшла ще у 2011 році, але й зараз має шалений попит серед геймерів. Напевно, у цій грі можна реалізувати навіть найбожевільніший задум, хоча деякі подібні ідеї навряд чи можуть обійтися без використання спеціальних модифікацій.

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Останнім часом на різноманітних платформах почало з'являтися чимало нестандартних відео з гри Minecraft. Ентузіасти запевняють, що своїм світом зможуть "підірвати" вам мозок. Суть всіх цих записів майже однакова, бо гравці порушують звичні правила відеогри. Варто відзначити, що подібні відео дуже популярні зараз та збирають мільйонні перегляди.

Зазвичай геймери показують свою базу, яка може поміститися лише на одному чи двох кубах. Потім гравці заходять у спеціальні двері й опиняються вже у цій мініатюрній базі. Найцікавіше, що деякі можуть робити це до нескінченності, бо у кожному мініатюрному світі є така сама база. Пропонуємо вам спочатку ознайомитися з класичними прикладами таких відео.

Світи користувача spectator – відео

Світ користувача LennyTheSniper – відео

Світ користувача blockifyYT – відео

Звісно, це лише відеогра, тому пояснення можна знайти й таким достатньо дивним речам. Для реалізації подібного треба використати одразу кілька спеціальних модифікацій. Перша називається Immersive Portals та додає у відеогру реалістичні портали. Через такі портали можна бачити інші виміри, а переміщення відбувається без екрана завантаження. Інша модифікація називається Pekhui та дозволяє змінювати розмір різноманітних об'єктів у відеогрі. Звісно, деякі користувачі використовують й інші моди, але саме ці фігурують найчастіше.

Для початку гравці створюють свою невелику базу, яку потім будуть зменшувати. Паралельно з цим потрібно створити два портали, які будуть з'єднувати мініатюрний світ з "реальним". Звісно, останнє потрібно зробити до остаточного зменшення. Деякі будують системи, у яких навіть може змінюватися гравітація, а в інших – подібні переміщення повторюються до нескінченності. Щоправда, сенс майже завжди однаковий: запрограмовані портали відправляють гравців у заздалегідь зменшені світи.

Можливо, звучить вже не так й складно, але для реалізації подібного потрібно дуже добре розбиратися у всіх механіках цієї відеогри. Гравці у Minecraft називають цей жанр неевклідовою геометрією, а туторіалів вже чимало на просторах інтернету.