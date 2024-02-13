Гравець Starfield знайшов смішне повідомлення на одному з костюмів Xenofresh

Starfield вийшла не так давно і гравці тільки починають знаходити в ній різноманітні цікаві елементи, заховані розробниками. Цього разу користувач описав свою знахідку, зроблену на жовтому захисному костюмі Xenofresh

Де знайти такий костюм

Одне з головних міст у грі Starfield – Неон. Це вологий і дощовий центр розваг, розташований на океанській планеті Волій Альфа в системі Волій. Тут розташована велика кількість найрізноманітніших корпорацій, але головною з них є Xenofresh Fisheries. Ця компанія виробляє найпопулярніший у місті наркотик, Aurora, який легально можна придбати лише в магазині Neon Astral Lounge.

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Один із побічних квестів під назвою "Рибний бізнес" пропонує гравцеві влаштуватися на роботу на фабрику Xenofresh, розташовану під головною платформою Неона. Саме тут квест дає гравцям офіційний костюм Xenofresh Fisheries, а менеджерка фабрики інструктує їх про те, як виробляти омріяну Аврору.

Нещодавно один з гравців, який дійшов до цього квесту, опублікував цікавий скриншот на Reddit. У підфорумі про Starfield NeedleworkerOk9031 написав, що знайшов на одній зі штанин захисного костюма низку написів без жодного сенсу. Сам текст неймовірно дрібний, зображення нечітке й складне для читання.

Фактично текст являє собою безглуздий набір букв і слів на кшталт "бла-бла-бла", "uh-huh and stuf" (ох-хах і все таке), "yeah whatewer" ("так, ну що ж") та інше.



Текст на костюмі / Фото NeedleworkerOk9031/Reddit

Зрозуміло, що це не більше, ніж текст для заповнення порожнього простру, а розробник, який створював дизайн цього костюма, не сподівався, що хтось захоче розглядати його аж настільки прискіпливо. Однак цей момент показує, наскільки деяким гравцям важливе ігрове наповнення.

Після публікації допису на Reddit, у коментарях з'явилося багато незадоволених відгуків. Гравці обурилися, звинувативши художників у лінощах. Інші навіть жартували, що розробники скопіювали і вставили текст діалогу з основної квестової лінії гри, натякаючи, що той настільки недолугий, що схожий на ось таку нісенітницю.

Трохи про Starfield