Где найти такой костюм
Один из главных городов в игре Starfield – Неон. Это влажный и дождливый центр развлечений, расположен на океанской планете Волий Альфа в системе Волий. Здесь расположено большое количество самых разнообразных корпораций, но главной из них является Xenofresh Fisheries. Эта компания производит самый популярный в городе наркотик, Aurora, который легально можно приобрести только в магазине Neon Astral Lounge.
Смотрите также Фанат Starfield построил удивительный корабль в форме покемона Чаризарда – невероятные фото
Один из побочных квестов под названием "Рыбный бизнес" предлагает игроку устроиться на работу на фабрику Xenofresh, расположенную под главной платформой Неона. Именно здесь квест дает игрокам официальный костюм Xenofresh Fisheries, а менеджер фабрики инструктирует их о том, как производить желанную Аврору.
Недавно один из игроков, который дошел до этого квеста, опубликовал интересный скриншот на Reddit. В подфоруме о Starfield NeedleworkerOk9031 написал, что нашел на одной из штанин защитного костюма ряд надписей без всякого смысла. Сам текст невероятно мелкий, изображение нечеткое и сложное для чтения.
Текст на костюме / Фото NeedleworkerOk9031/Reddit
Понятно, что это не более, чем текст для заполнения пустого пространства, а разработчик, который создавал дизайн этого костюма, не надеялся, что кто-то захочет рассматривать его настолько придирчиво. Однако этот момент показывает, насколько некоторым игрокам важно игровое наполнение.
После публикации сообщения на Reddit, в комментариях появилось много недовольных отзывов. Игроки возмутились, обвинив художников в лени. Другие даже шутили, что разработчики скопировали и вставили текст диалога из основной квестовой линии игры, намекая, что тот настолько нелепый, что похож на вот такую ерунду.
Немного о Starfield
- Сейчас игроки ожидают новое дополнение Shattered Space DLC. Оно, как предполагают, добавит в игру множество новой одежды и космических скафандров, которые, возможно, будут содержать еще больше скрытых сообщений, таких как это. Возможно, после этого дизайнеры уделят больше времени разработке и таких моментов больше не будет.
- Недавно игра также столкнулась с множеством слухов о том, что ее выпустят на PlayStation 5, однако впоследствии инсайдеры их опровергли.
- Согласно последней статистике, Starfield потеряла более 97% игроков в Steam менее чем за шесть месяцев. В момент выхода игре удалось набрать пиковую аудиторию в размере 330 тысяч человек, которые играли одновременно, но уже через некоторое время количество начало стремительно падать. По информации сервиса SteamDB, количество геймеров снизилось до отметки в 9 тысяч.