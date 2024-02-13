Где найти такой костюм

Один из главных городов в игре Starfield – Неон. Это влажный и дождливый центр развлечений, расположен на океанской планете Волий Альфа в системе Волий. Здесь расположено большое количество самых разнообразных корпораций, но главной из них является Xenofresh Fisheries. Эта компания производит самый популярный в городе наркотик, Aurora, который легально можно приобрести только в магазине Neon Astral Lounge.

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Один из побочных квестов под названием "Рыбный бизнес" предлагает игроку устроиться на работу на фабрику Xenofresh, расположенную под главной платформой Неона. Именно здесь квест дает игрокам официальный костюм Xenofresh Fisheries, а менеджер фабрики инструктирует их о том, как производить желанную Аврору.

Недавно один из игроков, который дошел до этого квеста, опубликовал интересный скриншот на Reddit. В подфоруме о Starfield NeedleworkerOk9031 написал, что нашел на одной из штанин защитного костюма ряд надписей без всякого смысла. Сам текст невероятно мелкий, изображение нечеткое и сложное для чтения.

Фактически текст представляет собой бессмысленный набор букв и слов вроде "бла-бла-бла", "uh-huh and stuf" (ох-хах и все такое), "yeah whatewer" ("да, ну что же") и прочее.



Текст на костюме / Фото NeedleworkerOk9031/Reddit

Понятно, что это не более, чем текст для заполнения пустого пространства, а разработчик, который создавал дизайн этого костюма, не надеялся, что кто-то захочет рассматривать его настолько придирчиво. Однако этот момент показывает, насколько некоторым игрокам важно игровое наполнение.

После публикации сообщения на Reddit, в комментариях появилось много недовольных отзывов. Игроки возмутились, обвинив художников в лени. Другие даже шутили, что разработчики скопировали и вставили текст диалога из основной квестовой линии игры, намекая, что тот настолько нелепый, что похож на вот такую ерунду.

Немного о Starfield