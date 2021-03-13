Гравці Valheim відтворили культові споруди Парижа в грі – захопливі фото

13 березня 2021 , 15:02
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Джерело:

24 канал

Талановиті та креативні гравці Valheim не перестають вражати спільноту своїми будівельними навичками. Цього разу їм вдалося збудувати культові споруди Франції – Ейфелеву вежу та Нотр-Дам.

Valheim – одна з ігор у яких свобода творчості є одним із вирішальних факторів, що забезпечує інтерес гравців. Геймери не втомлюються дивувати як копіями відомих споруд, так і власними архітектурними креативами.

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Цього разу мішенню вальхеймських будівельників стали легендарні пам'ятки французької архітектури – Ейфелева вежа та Собор Паризької Богоматері.

Користувач Reddit під нікнеймом GIPv поділився скриншотом свого масштабного проєкту, а саме збудованим у так званому "творчому" режимі Valheim (з увімкненими командами консолі, що дозволяють літати по карті та мати необмежені ресурси) собором Нотр-Дам.

I built Notre Dame cathedral. from r/valheim
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Геймер розповів, що конструкція в основному утримується дерев'яними та залізними балками, оскільки вони утримують більшу вагу. До того ж створення такого "шедевру" у світі гри зайняло в гравця всього 10 годин реального часу.

Як відомо, великі конструкції можуть призвести до зниження продуктивності Valheim. Собор Паризької Богоматері, не став винятком та знизив частоту кадрів GIPv в секунду до однозначного числа, гравець навіть пожартував, що його комп'ютер закурив після закінчення процесу побудови. Хоча реальний розмір будівлі важко осягнути на фото, вам слід придивитися, адже на правій вежі є персонаж, розміщений там для якраз для розуміння масштабу.

Огляд Нотр-Даму з Valheim

Ще один користувач порталу Reddit – Huggedahl похвалився своєю копією іншої визначної споруди Парижа – Ейфелевої вежі. Здалеку творіння гравця здається абсолютно дивовижним. Якщо не наближатися достатньо близько, то й взагалі її практично неможливо відрізнити від справжньої.

I built the Eiffel Tower! from r/valheim

Дивовижний рівень деталізації та наполеглива робота, яка була спрямована на створення цих споруд, доводить, що Valheim цікавить гравців не лише через сповнений небезпек суворий вікінгський світ, але й через творчі можливості для самовираження, які дарує ця неймовірна гра.