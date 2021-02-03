Гравці World of Warcraft вшанували пам'ять відомого косплеєра

Нещодавно спільнота WoW втратила одного з найколоритніших своїх учасників, щоб вшанувати його пам'ять гравці влаштували внутрішньоігровий івент. Подробиці у матеріалі.

Джерело: 24 канал

Джарод Нандін, косплеєр, найбільш відомий серед шанувальників гри від Blizzard косплеєм карикатурного геймера у World of Warcraft – Дженкінса, з популярного мультсеріалу "Південний парк", 4 січня помер через ускладнення, викликані COVID-19. Через місяць після трагічної події, гравці World of Warcraft вшанували пам'ять Джарода.

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Нандін прославився у спільноті World of Warcraft ще у 2013 році, коли взяв участь у конкурсі косплеїв на BlizzCon, одягненим як "той, хто не має життя". Його костюм був посиланням на сумнозвісний епізод з "Південного парку", де відоме товариство друзів бореться з грубим і потужним геймером-ветераном WoW, на ім'я Дженкінс. Неймовірна відданість Джарода косплею, який вимагав від нього поголити голову та носити з собою портативний комп'ютерний стіл, зробила його сенсацією в мережі.

Дженкінс та косплей на нього від Джарода Нандіна / зображення games24

Він продовжував виступати на різноманітних виставках, присвячених іграм та коміксам, косплеючи Дженкінса. Нандін використовував свою популярність, щоб говорити про інклюзивність та боді-позитив, а також знявся у власному документальному фільмі від Blizzard, де розповів про позитивний вплив World of Warcraft на його життя.

Траурна хода гравців у WoW / зображення cybersport

Шанувальники World of Warcraft провели внутрішньоігрову церемонію прощання з улюбленим косплеєром. Гравці Альянсу розпочали прощальну церемонію з траурної ходи з Голдширу в Штормград. Після цього геймери попрямували до меморіалу Варіана Рінна, де попрощались з Нандіном – кожен охочий міг виказати шану Джароду та розповісти як той вплинув на його життя. Опісля всі учасники, вставши на коліно, провели хвилину мовчання. Вся церемонія транслювалася на платформі Twitch.

Хвилина мовчання на честь Джарода Нандіна / зображення cybersport