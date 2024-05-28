Популярний стрімер відправив неправдиву скаргу на гравця LoL, і того забанили ні за що

Один з найпопулярніших ігрових стримерів на платформі Twitch заявив у прямому ефірі, що його неправдивий звіт про порушення в League of Legends призвів до бану іншого гравця.

Що сталося

Фелікс Ленгьєл – один з найбільших стрімерів сучасності, відомий під нікнеймом xQc, пише Games 24. Під час трансляції у травні 2024 року він запустив League of Legends і відразу ж отримав сповіщення про те, що повідомлення, яке він подав на іншого гравця за зловживання текстовим чатом, призвело до покарання порушника.

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xQc на кілька секунд втратив дар мови, а потім заявив, що його повідомлення було "неправдивим" і зробленим лише тому, що він розчарований грою.

Момент зізнання xQc: дивіться відео

Єдина людина, на яку я поскаржився, – я поскаржився на неї неправдиво. Він не сказав нічого поганого [у чаті],

– заявив Фелікс Ленгьєл.

Блогер відразу ж зіткнувся з критикою з боку спільноти. Його почали звинувачувати в тому, що він доніс на свого товариша, але, на жаль, для того гравця це вже мало що значить.

Це ж було вже

Найцікавіше, що це не перший випадок, коли xQc зловживає функцією повідомлень, оскільки в 2017 році його забанили в Overwatch за подібну ситуацію.

Тоді під час трансляції він отримав повідомлення від Blizzard про те, що його акаунт буде заблоковано на 72 години за "зловживання системою повідомлень" з метою перешкодити невинним гравцям Overwatch грати в гру. xQc заповнював свої звіти підписами на кшталт "ur such a piece of sh*t" (ти такий шматок лайна), через що Blizzard видала коротке триденне блокування.

Імовірно, цього разу він обійдеться без бану, оскільки повідомив лише про одного гравця.