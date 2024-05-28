Что случилось?

Феликс Ленгьел – один из величайших стримеров современности, известный под никнеймом xQc, пишет Games 24. Во время трансляции в мае 2024 года он запустил League of Legends и сразу же получил уведомление о том, что сообщение, которое он подал на другого игрока за злоупотребление текстовым чатом, привело к наказанию нарушителя.

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xQc на несколько секунд потерял дар речи, а потом заявил, что его сообщение было "ложным" и сделано только потому, что он разочарован игрой.

Момент признания xQc: смотрите видео

Единственный человек, на которого я пожаловался, – я пожаловался на него ложно. Он не сказал ничего плохого [в чате],

– заявил Феликс Ленгьель.

Блогер сразу же столкнулся с критикой со стороны сообщества. Его начали обвинять в том, что он донес на своего товарища, но, к сожалению, для того игрока это уже мало что значит.

Это же было уже

Самое интересное, что это не первый случай, когда xQc злоупотребляет функцией сообщений, поскольку в 2017 году его забанили в Overwatch за подобную ситуацию.

Тогда во время трансляции он получил сообщение от Blizzard о том, что его аккаунт будет заблокирован на 72 часа за "злоупотребление системой сообщений" с целью помешать невинным игрокам Overwatch играть в игру. xQc заполнял свои отчеты подписями вроде "ur such a piece of sh*t" (ты такой кусок дерьма), из-за чего Blizzard выдала короткую трехдневную блокировку.

Предположительно, в этот раз он обойдется без бана, поскольку сообщил лишь об одном игроке.