Гравцям у Call of Duty: Vanguard продають скін, який можна було безплатно отримати в CoD: WWII

Розробники Call of Duty: Vanguard знову опинилися в центрі скандалу. Цього разу вони вирішили продавати геймерам скін, який можна було безплатно отримати в CoD: WWII.

Два тижні тому в іграх серії Call of Duty розпочався святковий фестиваль з назвою "Festive Fervor". Розробники додали чимало нового контенту, щоправда, геймерам сподобалися не всі нововведення. Спершу вони розкритикували міфологічного монстра Крампуса, а згодом й один досить непримітний скін. Про першу ситуацію ми вже розповідали, а тому сьогодні розберемо новий скандал.

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Отже, нещодавно користувач Reddit з нікнеймом xtsvx- опублікував дуже цікавий пост. Цей уважний геймер відзначив, що новий платний набір з назвою "Secret Santa" навряд чи можна назвати унікальним. Річ у тім, що до його складу входить скін, який раніше з'являвся у грі Call of Duty: WWII (2017 рік). А найцікавіше, що в останній відеогрі його можна було отримати безплатно.

Йдеться про скін на дробовик Combat Shotgun, який в Call of Duty: Vanguard називається "Dasher", а в грі CoD: WWII – "Trench Runner II". Ззовні їх майже не відрізнити, а найголовніше, що розробники навіть не спробували видалили дві наліпки. А тому на обох варіантах цього озброєння можна побачити напис "Trench Runner" та силует солдата.

Скін "Dasher" з відеогри Call of Duty: Vanguard / Фото Reddit xtsvx-

Скін "Trench Runner II" з відеогри Call of Duty: WWII / Фото Reddit xtsvx-

Варто відзначити, що новий скін окремо придбати не можна, а для того, щоб стати його власником, потрібно купити набір "Secret Santa". До його складу входить сім косметичних предметів, а коштує таке задоволення 1500 CoD Points, а це приблизно 15 доларів (понад 400 гривень).

Набір "Secret Santa" / Фото з сайту Codmwstore

Наостанок варто відзначити, що шанувальникам Call of Duty дуже не сподобалася така "робота" розробників. Геймери звинувачують останніх у лінощах, а також в байдужому ставленні до своєї аудиторії. Додамо, що автори Call of Duty поки ніяк цю ситуацію не коментували.