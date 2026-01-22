Одночасно з анонсом автори представили свіжий геймплейний ролик, що демонструє ключові особливості майбутньої новинки, розповідає Games Press.

Чого очікувати гравцям від фінальної версії GreedFall?

Реліз GreedFall: The Dying World заплановано на 12 березня 2026 року для комп'ютерів через Steam, а також для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X і S.

Цікаво, що під час запуску в ранньому доступі восени 2024 року гра мала назву GreedFall 2: The Dying World, проте до повноцінної прем'єри цифру з назви вирішили прибрати. Вихід версії 1.0 очікувався ще у 2025 році, але процес розробки затягнувся.

Сюжетна лінія розгортається за три роки до подій оригінальної GreedFall, у період початку поширення маліхору – загадкової та смертельної хвороби, яка поступово охоплює стародавній континент Гакан.

Гравцям дістанеться роль уродженця острова Тір-Фраді, якого проти його волі вивезли на Гакан. Головному герою потрібно буде здобути свободу, розплутати нитки масштабної змови та врятувати як рідний острів, так і весь континент.

Трейлер GreedFall: The Dying World з датою релізу – дивіться відео:

Розробники обіцяють унікальний ігровий світ із різноманітними локаціями, а також динамічні битви, де можна використовувати тактичну паузу.

У подорожі гравця супроводжуватимуть вісім колоритних компаньйонів, з якими передбачена система особистих стосунків. Також підтверджено наявність текстового перекладу російською мовою.

За період перебування в ранньому доступі проєкт отримав лише два великих контентних оновлення – у березні та листопаді 2025 року. Наразі гра має трохи більше ніж 500 змішаних відгуків у Steam із загальним рейтингом 57%, а максимальна кількість одночасних гравців онлайн досягала позначки у 375 осіб.