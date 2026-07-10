У сучасному світі ігрової індустрії боротьба за увагу користувача стає дедалі запеклішою. Маленьким студіям доводиться шукати нестандартні шляхи, щоб їхній продукт помітили серед тисяч новинок. Один із незалежних розробників зважився на радикальний крок заради майбутнього свого проєкту, повідомляє 24 Канал.

Нова стратегія виживання в екосистемі Steam

Успіх на платформі Steam часто залежить не лише від якості вашого коду чи ідей, а й від активності спільноти.

Для інді-проєктів відсутність гравців означає відсутність зворотного зв'язку, без якого неможливо виправити помилки та розвиватися. Саме з такою проблемою зіткнувся розробник Fareed, автор гри Grit: The Dark World.

Проєкт, що вийшов 27 жовтня 2025 року, спочатку мав цінник у 5 доларів, згодом ціну знизили до 2 доларів, а тепер гра стала повністю безкоштовною.

Головна причина цієї зміни полягає в тому, що я хотів би почути думку більшої кількості гравців,

– говорить соло-розробник Fareed.

Скриншот з гри / Фото Fareed

За сюжетом Grit: The Dark World, містичні Сестри Долі воскрешають Мерця, перетворюючи його на живу зброю – Чудовисько, здатне протистояти нескінченним кошмарам.

Це екшн-шутер із верхнім оглядом та елементами RPG і "рогалика". Гравці мають проходити 30-хвилинні випробування, відбиваючи атаки орд монстрів, що завершуються битвами з босами.

Гра має систему прокачування характеристик: здоров'я, витривалості, швидкості пересування та шкоди. Також існує понад 20 предметів, які дозволяють експериментувати зі збірками персонажа під час кожного забігу.

Цікаво, що перші відгуки на гру були в більшості негативними. Особливе занепокоєння у перших користувачів викликали візуальні ефекти, які подекуди навіть викликали головний біль.

Розробник Fareed усвідомлює ці проблеми й саме тому зробив гру доступною для всіх охочих. Він активно закликає спільноту до конструктивної критики, щоб перетворити свій проєкт на щось вартісне.

Я прагну чесних відгуків про те, що працює, а що ні, і що я можу вдосконалити. Чим більше людей гратиме, тим краще я зможу продовжувати вдосконалювати та розширювати свій досвід,

– додає автор проєкту.

Отож, ви можете підтримати молодого творця та одночасно поповнити свою бібліотеку в Steam, хоча б для збільшення кількості ігор аби повихвалятися перед друзями. Врешті, це безкоштовно.