В современном мире игровой индустрии борьба за внимание пользователя становится все более ожесточенной. Небольшим студиям приходится искать нестандартные пути, чтобы их продукт был замечен среди тысяч новинок. Один из независимых разработчиков решился на радикальный шаг ради будущего своего проекта, сообщает 24 Канал.

Новая стратегия выживания в экосистеме Steam

Успех на платформе Steam часто зависит не только от качества вашего кода или идей, но и от активности сообщества.

Для инди-проектов отсутствие игроков означает отсутствие обратной связи, без которой невозможно исправлять ошибки и развиваться. Именно с такой проблемой столкнулся разработчик Fareed, автор игры Grit: The Dark World.

Проект, вышедший 27 октября 2025 года, изначально стоил 5 долларов, затем цену снизили до 2 долларов, а теперь игра стала полностью бесплатной.

Главная причина этого изменения заключается в том, что я хотел бы услышать мнение большего количества игроков,

– говорит соло-разработчик Fareed.

Скриншот из игры / Фото Fareed

По сюжету Grit: The Dark World мистические Сестры Судьбы воскрешают Мертвеца, превращая его в живое оружие – Чудовище, способное противостоять бесконечным кошмарам.

Это экшен-шутер с видом сверху и элементами RPG и "рогалика". Игрокам предстоит проходить 30-минутные испытания, отражая атаки орд монстров, завершающиеся сражениями с боссами.

В игре есть система прокачки характеристик: здоровья, выносливости, скорости передвижения и урона. Также доступно более 20 предметов, которые позволяют экспериментировать с наборами характеристик персонажа во время каждого забега.

Интересно, что первые отзывы об игре были в большинстве своем негативными. Особое беспокойство у первых пользователей вызывали визуальные эффекты, которые порой даже вызывали головную боль.

Разработчик Fareed осознает эти проблемы и именно поэтому сделал игру доступной для всех желающих. Он активно призывает сообщество к конструктивной критике, чтобы превратить свой проект в нечто стоящее.

Я жду честных отзывов о том, что работает, а что нет, и что я могу улучшить. Чем больше людей будет играть, тем лучше я смогу продолжать совершенствовать и расширять свой опыт,

– добавляет автор проекта.

Итак, вы можете поддержать молодого создателя и одновременно пополнить свою библиотеку в Steam, хотя бы для того, чтобы увеличить количество игр и похвастаться перед друзьями. В конце концов, это бесплатно.