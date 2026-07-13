Штучний інтелект компанії мільярдера Ілона Маска проявив неабияку відданість своєму користувачеві, хоч і сплутав реальність з грою від Rockstar, інформує 24 Канал.

Перетворення зі свідка на спільника від Grok

Відео, яке швидко стало вірусним у соціальній мережі X завдяки допису від GameVerse, демонструє, як штучний інтелект від xAI реагує на ігровий процес GTA V.

На кадрах видно, що Grok сприймає картинку з монітору як трансляцію реальних подій. Коли геймер стверджує, що зараз пограбує магазин після ДТП, то бот спочатку виступає у ролі "голосу совісті", благаючи того зупинитися, адже в'язниця зруйнує його життя.

Проте, коли гравець проігнорував попередження, ШІ миттєво змінив тактику. Замість того, щоб продовжувати лекції про мораль, Grok почав підказувати, як краще діяти в "екстремальній" ситуації пограбування.

Він порадив не заходити в приміщення без маски, аби камери не зафіксували обличчя, а після отримання грошей – якнайшвидше тікати з місця події.

Grok радить як пограбувати магазин: дивіться відео

Алгоритм навіть рекомендував не їхати по прямій лінії, аби заплутати переслідувачів і успішно зникнути з поля зору поліції.

Це була кумедна розмова, Grok справді був зацікавлений у процесі,

– прокоментував один із користувачів під ніком R.T.A.

Користувачі в коментарях звернули увагу на те, як швидко нейромережа пройшла шлях від моралізаторства до фактичної співучасті.

Дехто навіть жартував, що Grok поводиться як турботлива матір, яка попри все залишається на боці своєї дитини в будь-якій халепі, а інші назвали таку поведінку алгоритму "відданістю до кінця".

Цікаво, що про цей інцидент думає сам Ілон Маск, який колись зізнався, що не любить грати в GTA, оскільки не звик порушувати закон.