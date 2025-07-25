Виконавчий продюсер проєкту Маркус Морган розповів в інтерв'ю виданню Euro Gamer, що студія прагне зберегти доступ до оригінальної гри назавжди, інформує 24 Канал. Водночас увесь новий контент, включно з розширенням історії та світу, з'являтиметься виключно в Grounded 2.

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Для першої частини плануються лише технічні оновлення, які виправлятимуть помилки, без додавання нових елементів геймплею.

Причина такої "живучості" криється в архітектурі гри. Grounded використовує P2P-з'єднання (peer-to-peer), тобто прямі з'єднання між гравцями для багатокористувацького режиму, замість централізованих серверів, які студія могла б відключити.

За словами Моргана, це рішення було прийнято не через зовнішні ініціативи на кшталт Stop Killing Games, а як частина початкового дизайну, що полегшує довгострокову підтримку проєкту.

Grounded 2 – дивіться трейлер:

Коли чекати Grounded 2?

Grounded 2 вийде в ранній доступ уже 29 липня 2025 року на платформах ПК (Steam, Microsoft Store), а також на консолях Xbox Series X і S. Крім того, проєкт одразу буде доступний в підписці Game Pass.

Нагадаємо, що нещодавно Obsidian та Microsoft знизили ціну на гру The Outer World 2 після шквальної критики.