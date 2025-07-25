Obsidian не закриє Grounded навіть після виходу другої частини – що чекає фанатів

Студія Obsidian Entertainment зробила важливу заяву щодо долі кооперативного симулятора виживання Grounded. Навіть після виходу сиквелу гра залишиться доступною для гравців. Які саме плани має розробник на майбутнє цього проєкту та що чекає на шанувальників – розповідаємо далі.

Виконавчий продюсер проєкту Маркус Морган розповів в інтерв'ю виданню Euro Gamer, що студія прагне зберегти доступ до оригінальної гри назавжди, інформує 24 Канал. Водночас увесь новий контент, включно з розширенням історії та світу, з'являтиметься виключно в Grounded 2.

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Для першої частини плануються лише технічні оновлення, які виправлятимуть помилки, без додавання нових елементів геймплею.

Причина такої "живучості" криється в архітектурі гри. Grounded використовує P2P-з'єднання (peer-to-peer), тобто прямі з'єднання між гравцями для багатокористувацького режиму, замість централізованих серверів, які студія могла б відключити.

За словами Моргана, це рішення було прийнято не через зовнішні ініціативи на кшталт Stop Killing Games, а як частина початкового дизайну, що полегшує довгострокову підтримку проєкту.

Grounded 2 – дивіться трейлер:

Коли чекати Grounded 2?

Grounded 2 вийде в ранній доступ уже 29 липня 2025 року на платформах ПК (Steam, Microsoft Store), а також на консолях Xbox Series X і S. Крім того, проєкт одразу буде доступний в підписці Game Pass.

Нагадаємо, що нещодавно Obsidian та Microsoft знизили ціну на гру The Outer World 2 після шквальної критики.