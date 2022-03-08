GSC Game World зупинила продаж S.T.A.L.K.E.R. 2 та інших своїх ігор на території Росії

Українська студія GSC Game World "по тихому" припинила продаж своєї продукції на території країни агресора.

S.T.A.L.K.E.R. без заперечень одна з улюблених відеоігрових серій для багатьох геймерів з усього світу. Найбільші ж фан-бази проєкту природно зосереджені в Україні та Росії, однак останнім, схоже, тепер не світить побачити продовження улюбленої гри.

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Зрозуміло, що українська студія GSC Game World не могла стояти осторонь віроломного вторгнення Росії до України.

Ще в перші дні війни компанія рішуче засудила агресію, виразила підтримку ЗСУ та зі зрозумілих причин була змушена перенести довгоочікуваний реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на невизначений термін.

Аж ось, без жодних офіційних анонсів, на сторінці обговорення гри у Steam з'явилася інформація про те, що продукт більше не доступний для передзамовлення на території Росії.

Окрім того, така ж доля спіткала й усі інші проєкти студії – попередні частини S.T.A.L.K.E.R. та серію стратегій Cossacks російським геймерам тепер також не купити.

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