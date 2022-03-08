S.T.A.L.K.E.R. без возражений одна из любимых видеоигровых серий для многих геймеров со всего мира. Самые же большие фан-базы проекта естественно сосредоточены в Украине и России, однако последним, похоже, теперь не светит увидеть продолжение любимой игры.

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Понятно, что украинская студия GSC Game World не могла стоять в стороне от вероломного вторжения России в Украину.

Еще в первые дни войны компания решительно осудила агрессию, выразила поддержку ВСУ и по понятным причинам была вынуждена перенести долгожданный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на неопределенный срок.

И вот, без официальных анонсов, на странице обсуждения игры в Steam появилась информация о том, что продукт больше не доступен для предзаказа на территории России.

Кроме того, такая же участь постигла все остальные проекты студии – предыдущие части S.T.A.L.K.E.R. и серию стратегий Cossacks российским геймерам теперь тоже не купить.

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