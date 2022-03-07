В одиночку геймеры иногда могут быть токсичными и недоброжелательными, однако когда дело доходит до борьбы против общего врага, все эти недостатки мгновенно исчезают.
Важно "Не молчи": представители украинского киберспорта обратились к россиянам
Именно так ведут себя и разработчики видеоигр со всего мира, которые массово присоединяются к санкциям против России, чем выражают незаурядную поддержку Украине.
В частности, об этом рассказал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграмм-канале.
По состоянию на вечер 7 марта, жестко осудили военное вторжение России и действенно поддержали украинцев такие компании из мира видеоигр и киберспорта:
- Ubisoft – приостановили продажу игр в России.
- EA Games – остановили продажи своих продуктов в России и Белоруссии.
- Цифровой магазин Steam – ограничил для русских пользователей возможность покупать игры и оплачивать услуги.
- Киберспортивный холдинг WePlay Esports – начал блокировать пользователей из России на турнирной платформе. Также не будет освещать Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 на русском языке.
- Цифровой магазин Epic Games – "останавливает коммерческие отношения" с Россией.
- Гиганты ринка Rockstar Games та Activision Blizzard – прекратили продажу игр в России.
- CD Projekt Red – снимают с продаж свои игры на территории России и Беларуси, а их магазин GOG перестает обрабатывать платежи в рублях.
- Elisa Esports по CS:GO отстранил от участия все российские клубы. Это значит, что организаторы не будут приглашать на соревнования такие команды, как Virtus.pro, Team Spirit, Gambit Esports, forZe и другие принадлежащие России клубы.
- Компания Sony отложила релиз Gran Turismo 7 в России на неопределенный срок.
- Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl временно заморожена.
- Amazon приостановила работу над локализацией MMORPG New World на русском языке.
- NAVI разорвали сотрудничество с RuHub, VirtusPro, CybersportRu и Epic Esports Events.
- Microsoft удалили Minecraft с AppStore и Google Play в России.
Пора возвращаться к реальности и выводить войска из Украины. А не прятаться в видеоиграх, – отмечает Федоров.
От себя добавим, что такими темпами россиянам скоро останется играть только в "волка, ловящего яйца".
Надеемся, что в конце игры им покажут не мультик, как в известной легенде, а балет "Лебединое озеро", если вы понимаете о чем мы.
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