Поодинці геймери подекуди можуть бути токсичними та недоброзичливими, проте коли справа доходить до боротьби проти спільного ворога усі ці недоліки миттєво щезають.
Важливо "Не мовчи": представники українського кіберспорту звернулися до росіян
Саме так зараз поводяться і розробники відеоігор з усього світу, які масово доєднуються до санкцій проти Росії, чим висловлюють неабияку підтримку Україні.
Зокрема, про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.
Отож, станом на вечір 7 березня, жорстко засудили військове вторгнення Росії та дієво підтримали українців такі компанії зі світу відеоігор та кіберспорту:
- Ubisoft – призупинили продаж ігор у Росії.
- EA Games – зупинили продажі своїх продуктів у Росії та Білорусі.
- Цифровий магазин Steam – обмежив для російських користувачів можливість купувати ігри та оплачувати послуги.
- Кіберспортивний холдинг WePlay Esports – почав блокувати користувачів із Росії на турнірній платформі. Також не висвітлюватиме Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 російською мовою.
- Цифровий магазин Epic Games – "зупиняє комерційні відносини" з Росією.
- Гіганти ринку Rockstar Games та Activision Blizzard – припинили продаж ігор у Росії.
- CD Projekt Red – знімають із продажу свої ігри на території Росії та Білорусі, а їхній магазин GOG перестає обробляти платежі в рублях.
- Elisa Esports по CS:GO усунув від участі усі російські клуби. Це означає, що організатори не запрошуватимуть на змагання такі команди, як Virtus.pro, Team Spirit, Gambit Esports, forZe та інші клуби, що належать Росії.
- Компанія Sony відклала реліз Gran Turismo 7 у Росії на невизначений термін.
- Розробка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl тимчасово заморожена.
- Amazon призупинила роботу над локалізацією MMORPG New World російською мовою.
- NAVI розірвали співпрацю з RuHub, VirtusPro, CybersportRu та Epic Esports Events.
- Microsoft видалили Minecraft з AppStore та Google Play в Росії.
Час повертатися до реальності і виводити війська з України. А не ховатися у відеоіграх, – зазначає Федоров.
Від себе додамо, що такими темпами росіянам скоро залишиться бавитися лише у "вовка, що ловить яйця".
Щиро сподіваємося, що в такому разі у кінці гри їм покажуть не мультик, як у відомій легенді, а балет "Лебедине озеро", якщо ви розумієте про що ми.
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