STALKER 2 отримала другий патч, який виправляє критичні помилки сюжетних місій

Розробники з GSC Game World випустили другий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, який зосереджений на виправленні критичних помилок у кількох сюжетних місіях. Після великого патчу 1.0.1 – оновлення звужує коло проблем, пов'язаних з геймплеєм, та вирішує баги, про які повідомлялося раніше.

Після випуску оновлення 1.0.1 29 листопада, в якому було виправлено понад 650 помилок, наступного дня GSC Game World випустила версію 1.0.2, повідомляє 24 Канал.

А тим часом Для STALKER 2 вийшов перший великий післярелізний патч

Цей патч містить більш цілеспрямований набір покращень, спрямованих на виправлення помилок – зокрема, у шести ключових сюжетних місіях – та зменшення кількості вильотів з помилкою EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION.

Уникаючи спойлерів, виправлення в першу чергу спрямовані на запобігання збоїв, спричинених нестандартними послідовностями завдань або незвичною поведінкою NPC. Ключові покращення включають:

"На межі": Друга хвиля ворогів тепер з'являється коректно.

"Невеликий інцидент": Ключовий персонаж сюжету більше не помирає несподівано під час місії.

"Як у старі добрі часи": Гравці більше не застрягатимуть після встановлення запобіжника.

"Все, що залишилося": Вирішено проблему, яка раніше блокувала завершення місії на хімічному заводі.

"Внизу": Вороги більше не з'являтимуться у важкодоступних місцях.

"Видіння істини": Персонажі, важливі для сюжету, більше не зникатимуть під час місій.

GSC Game World висловила подяку спільноті за підтримку та оголосила, що майбутні оновлення вже в процесі розробки. Очікується, що майбутні патчі будуть зосереджені на вдосконаленні системи A-Life, динамічного елемента, керованого штучним інтелектом, який відіграє центральну роль у захопливому відкритому світі гри.

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Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля відбувся 20 листопада для ПК (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X/S та Game Pass. За перші два дні продаж гри перевищив 1 мільйон копій.