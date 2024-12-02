После выпуска обновления 1.0.1 29 ноября, в котором было исправлено более 650 ошибок, на следующий день GSC Game World выпустила версию 1.0.2, сообщает 24 Канал.

А тем временем Для STALKER 2 вышел первый большой послерелизный патч

Этот патч содержит более целенаправленный набор улучшений, направленных на исправление ошибок – в частности, в шести ключевых сюжетных миссиях – и уменьшение количества вылетов с ошибкой EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION.

Избегая спойлеров, исправления в первую очередь направлены на предотвращение сбоев, вызванных нестандартными последовательностями заданий или необычным поведением NPC. Ключевые улучшения включают:

"На грани": Вторая волна врагов теперь появляется корректно.

"Небольшой инцидент": Ключевой персонаж сюжета больше не умирает неожиданно во время миссии.

"Как в старые добрые времена": Игроки больше не будут застревать после установки предохранителя.

"Все, что осталось": Решена проблема, которая ранее блокировала завершение миссии на химическом заводе.

"Внизу": Враги больше не будут появляться в труднодоступных местах.

"Видение истины": Персонажи, важные для сюжета, больше не будут исчезать во время миссий.

GSC Game World выразила благодарность сообществу за поддержку и объявила, что будущие обновления уже в процессе разработки. Ожидается, что будущие патчи будут сосредоточены на совершенствовании системы A-Life, динамического элемента, управляемого искусственным интеллектом, который играет центральную роль в захватывающем открытом мире игры.

Вам будет полезно Как найти артефакт "Корона" в STALKER 2: подробный гайд

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля состоялся 20 ноября для ПК (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X/S и Game Pass. За первые два дня продажи игры превысили 1 миллион копий.