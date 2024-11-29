Новый патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 уже доступен для загрузки на ПК и Xbox, однако деталей относительно исправлений, которые он включает, пока нет, сообщает 24 Канал.

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Какие исправления следует ждать игрокам?

На основе предыдущих заявлений разработчиков можно предположить, что обновление исправляет ошибки, которые мешали прохождению сюжетных миссий, корректирует цены на оружие с модификациями, улучшает анимации лиц и поведение NPC во время выбросов, а также устраняет баги визуальных эффектов.

Именно с этими багами столкнулось наибольшее количество игроков и их обещали исправить разработчики с первым патчем, поэтому логично ожидать, что соответствующие изменения были внесены в игру.

Что еще могли поправить?

Патч, вероятно, включает улучшение текстов и диалогов, добавляет подсказки к интерактивным элементам и улучшает стабильность игры, в частности исправляет ошибки, связанные с оттоком памяти.

Ранее GSC Game World также обещали сосредоточиться на доработке системы A-Life, которая контролирует действия NPC и животных в зоне, и совершенствовании мертвых зон аналоговых стиков на контроллерах, однако эти исправления появятся в других патчах

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Как бы там ни было, а исправлять в S.T.A.L.K.E.R. 2 есть что, поэтому конкретный патч является важным шагом к совершенствованию игры, которая стала одной из самых ожидаемых релизов этого года. Теперь фанаты серии могут ждать более стабильный и комфортный игровой опыт.