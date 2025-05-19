Навіть через 12 років GTA 5 усе ще продає більше копій за квартал, ніж більшість ігор за життя

Минуло вже 12 років з моменту релізу GTA 5, але гра досі демонструє феноменальні продажі. Буквально щокварталу вона обходить більшість ігор за кількістю проданих копій. Навіть очікування GTA 6 не гальмує її популярність.

Шалені тиражі

Grand Theft Auto 5, яка вперше з’явилася у 2013 році, продовжує дивувати. Більшість ігор, навіть деяких AAA-проєктів, можуть лише мріяти про такі показники продажів. Лише за три місяці гра продається більшою кількістю копій, ніж більшість ігор розходиться за весь свій життєвий цикл. Попри те, що реліз GTA 6 офіційно перенесли на травень 2026 року, інтерес до попередньої версії не лише не зменшився, а й навпаки, здається, тільки зростає, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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За даними останнього фінансового звіту Take-Two Interactive та Rockstar Games, сумарні продажі GTA 5 досягли вражаючих 215 мільйонів копій .

. 12-річний проєкт стабільно набирає ще по кілька мільйонів продажів щоквартально.

У лютому 2024 року гра додала ще 5 мільйонів копій до загального показника.

Так само відбулося в листопаді того ж року.

Наразі GTA 5 впевнено тримає статус найбільш продаваної гри за останнє десятиліття – досягнення, яке складно переоцінити. І поки вся увага прикута до прийдешньої GTA 6, трейлер якої зібрав понад 475 мільйонів переглядів за першу добу, попередниця продовжує залишатися потужним двигуном прибутку компанії.

Схожий успіх спостерігається і в іншої великої гри Rockstar – серії Red Dead Redemption, яка нещодавно подолала позначку у 100 мільйонів проданих копій. Тепер фанати очікують лише одного – оновлення до 60 FPS.