Бешеные тиражи

Grand Theft Auto 5, которая впервые появилась в 2013 году, продолжает удивлять. Большинство игр, даже некоторых AAA-проектов, могут только мечтать о таких показателях продаж. Всего за три месяца игра продается большим количеством копий, чем большинство игр расходится за весь свой жизненный цикл. Несмотря на то, что релиз GTA 6 официально перенесли на май 2026, интерес к предыдущей версии не только не уменьшился, но и наоборот, кажется, только растет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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По данным последнего финансового отчета Take-Two Interactive и Rockstar Games, суммарные продажи GTA 5 достигли впечатляющих 215 миллионов копий .

. 12-летний проект стабильно набирает еще по несколько миллионов продаж ежеквартально.

В феврале 2024 года игра добавила еще 5 миллионов копий к общему показателю.

Так же произошло в ноябре того же года.

Сейчас GTA 5 уверенно держит статус самой продаваемой игры за последнее десятилетие – достижение, которое сложно переоценить. И пока все внимание приковано к грядущей GTA 6, трейлер которой собрал более 475 миллионов просмотров за первые сутки, предшественница продолжает оставаться мощным двигателем прибыли компании.

Похожий успех наблюдается и у другой большой игры Rockstar – серии Red Dead Redemption, которая недавно преодолела отметку в 100 миллионов проданных копий. Теперь фанаты ожидают лишь одного – обновления до 60 FPS.