Партія промоматеріалів Grand Theft Auto 6, що з'явилася синхронно з другим трейлером, схоже, містить "великодку" на скандально відому гру Manhunt, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.

Варте уваги Генеральний директор Take-Two розповів, коли насправді почалася розробка GTA 6

У GTA 6 може орудувати шалений маніяк

Manhunt (2003) від Rockstar входить до переліку найжорстокіших та найскандальніших відеоігор в історії індустрії й, здавалося б, у сучасному світі такому проєкту точно не місце.

Одначе, користувач X під ніком GTAVIoclock помітив дивовижну деталь на зображеннях Кела Гемптона – одного з персонажів, яких розробники додатково представили після прем'єри другого трейлера GTA 6.

На правій нозі чоловіка можна помітити татуювання Пігсі – божевільного серійного вбивці з бензопилою та свинячою головою, який є одним з найколоритніших лиходіїв з Manhunt.

Знахідка викликала неабиякий ажіотаж і геймери одразу заходилися гадати що ж це означає.

Дехто навіть очікує на появу Пігсі у GTA 6, незалежно від того, як вона буде оформлена: чи буде він фізичним персонажем, чи, можливо, героєм місцевого фольклору.

Щоправда, проти такої ймовірності виступили знавці "лору" відеоігор студії. Річ у тому, що раніше Rockstar підтвердили, що Manhunt є частиною всесвіту під назвою Grand Theft Auto 3D, до якого входять GTA 3, GTA: Vice City та GTA: San Andreas.

Тоді як GTA 4, GTA 5 та скоріше за все й GTA 6 є частинами так званої HD Universe.

Іншими словами, навіть якби Піггсі з'явився у GTA 6, то технічно це був би зовсім інший персонаж, хоча й не без данини своєму оригіналу.