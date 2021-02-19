Виглядає реалістично: GTA V із модами запустили на флагманській GeForce RTX 3090 – відео

Автори каналу Digital Dreams запустили відеогру GTA V у 4K на відеокарті GeForce RTX 3090. Також вони вирішили підняти якість графіки у цій грі за допомогою модифікацій.

Ми вже розповідали вам про ентузіастів з ютуб-каналу Digital Dreams, які показали максимум гри Red Dead Redemption 2 на GeForce RTX 3090. Цього разу вони спробували зробити щось схоже, але вже з іншим проєктом компанії Rockstar Games.

До теми Близька до реальності: Red Dead Redemption 2 запустили на флагманській GeForce RTX 3090 – відео

Відеогра Grand Theft Auto V вийшла ще у 2013 році, але й зараз продовжує мати шалений попит серед геймерів. Тому й не дивно, що для цього проєкту виходить чимала кількість модифікацій, які направлені на поліпшення графічної складової цієї відеогри. Автори ютуб-каналу Digital Dreams вирішили зібрати чималу кількість таких модів й запустити гібридну гру на флагманській GeForce RTX 3090. Цю модель сміливо можна називати однією із найкращих на ринку відеокарт, але вона й коштує понад 60 тисяч гривень.

У цьому експерименті ентузіасти виставили максимально можливі налаштування графіки та роздільну здатність у 4K. Конкретні назви модифікацій автори не назвали, а лише відзначили, що це їх спеціальна збірка. Гра стала виглядати набагато краще, але фотореалістичністю це ще важко назвати. Проте, варто виділити прогулянки по набережній та нічному місту, бо ці сцени виглядають дуже реалістично. Найбільші проблеми виникають вже у денний час, бо іноді предмети з'являються із повітря на очах гравця. Напевно, такі технічні недоліки виникли через чималу кількість встановлених модифікацій.

Grand Theft Auto V на відеокарті GeForce RTX 3090 – відео