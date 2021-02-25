GTA V перетворили на кримінальну драму: вражаюча робота ентузіаста – відео

Шанувальник Grand Theft Auto вирішив створити справжню кримінальну драму за мотивами 5 частини. Цікаво, що всі зйомки проходять саме у відеогрі GTA V.

Ентузіаст із нікнеймом IceVip поділився першою серією своєї кримінальної драми за мотивами відеогри GTA V. Відео він виклав на власному ютуб-каналі, а за декілька днів його вже переглянуло майже 27 тисяч користувачів.

До теми Культовий фільм відтворили у відеогрі GTA V: масштабна робота фанатів – відео

Весь свій серіал він знімає на ігровому рушії GTA V, а сюжет повністю повторює події, які розгортаються у цій відеогрі. Ентузіаст використав різноманітні графічні модифікації, а також прибрав усі елементи інтерфейсу. А для зйомок він використовує вбудований у GTA V редактор відео. Тепер можна ознайомитися з історією цих бандитів у вигляді справжньої кримінальної драми.

У першій серії IceVip відтворив пролог відеогри GTA V, а завершується цей епізод завданням із назвою "Реквізиція". Також цікаво, що ентузіаст використовує різноманітні реальні режисерські прийоми. Також IceVip попрацював над музикою у своєму проєкті. Він активно використовує різноманітні аудіозаписи, щоб підкреслити напругу чи відчай головних героїв.

Користувачам у мережі дуже сподобалася така робота, вони впевнені, що в автора вийшло гарно відтворити атмосферу кримінальної драми. Також їм сподобалася робота IceVip з віртуальною камерою та різноманітні ефекти, які він використав у цій адаптації. Деякі геймери порадили автору створити у майбутньому вестерн за мотивами Red Dead Redemption.

Зазначимо, що робота дійсно дуже масштабна, а її автор витратив чимало годин для реалізації задуманого. Такий формат GTA V чудово підходить для людей старшого покоління чи користувачів, які не дуже полюбляють грати, але завжди хотіли ознайомитися з цікавими історіями зі світу відеоігор. Поки вийшов лише перший епізод, але вже найближчим часом має з'явитися продовження.

Перший епізод кримінального серіалу за мотивами GTA V – відео