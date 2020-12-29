Культовий фільм відтворили у відеогрі GTA V: масштабна робота фанатів – відео
Геймери змогли відтворити культовий фільм "Форсаж" на ігровому рушії GTA V. Тепер можна переглянути цю картину у декораціях популярної відеогри.
На youtube-каналі Zocker TV 2013 вийшла дуже масштабна та цікава робота. Автор цього каналу зміг детально відтворити фільм "Форсаж".
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Фанати GTA V перенесли повну версію популярного фільму "Форсаж" на ігровий рушій цієї відеогри. Геймерам знадобився вбудований у GTA V редактор відео. Автор цього каналу відзначив, що ідея відтворити цю картину у відеогрі GTA V виникла ще у 2013 році.
Перша спроба завершилася невдало: на консолі PlayStation 3 у ті часи неможливо було це зробити. Не вдалося перенести фільм у гру й через декілька років: автор каналу просто не зміг знайти достатню кількість людей, які б захотіли підтримати цей проєкт. Це вийшло зробити лише у грудні 2020, аж з третьої спроби. Тепер в автора цього каналу є своя команда, а також він пообіцяв, що вони спробують реалізувати ще деякі масштабні проєкти.
Ремейк озвучений німецькою мовою, але всі відомі сцени з цієї картини дуже легко впізнати: бійка через сендвіч з тунцем, перегони Домініка та Браяна, невдале пограбування вантажівки та фінальний заїзд. Також розробники цієї адаптації намагалися використовувати моделі та дизайн автомобілів, які відповідали б справжнім.
Дивіться фанатську адаптацію фільму "Форсаж" у відеогрі GTA V – відео
GTA VВідеогра, яка була розроблена та видана компанією Rockstar Games. Реліз цього проєкту відбувся у 2013 році на консолі серії Xbox та PlayStation, а потім на PC. Сюжет розповідає про трьох злочинців, які знаходяться під тиском урядових служб та авторитетних кримінальних фігур. Події відбуваються у вигаданому штаті Сан-Андреас, а геймери можуть вільно переміщуватися в ігровому світі. Відеогра отримала чималу кількість престижних нагород та побила декілька рекордів з продажів.
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