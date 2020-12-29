Геймери змогли відтворити культовий фільм "Форсаж" на ігровому рушії GTA V. Тепер можна переглянути цю картину у декораціях популярної відеогри.

На youtube-каналі Zocker TV 2013 вийшла дуже масштабна та цікава робота. Автор цього каналу зміг детально відтворити фільм "Форсаж".

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"Форсаж" – американський кримінальний бойовик, прем'єра якого відбулася у 2001 році. Головним героєм став Браян О'Коннор, який працює під прикриттям та намагається знайти групу злочинців серед шанувальників вуличних перегонів.

Фанати GTA V перенесли повну версію популярного фільму "Форсаж" на ігровий рушій цієї відеогри. Геймерам знадобився вбудований у GTA V редактор відео. Автор цього каналу відзначив, що ідея відтворити цю картину у відеогрі GTA V виникла ще у 2013 році.

Перша спроба завершилася невдало: на консолі PlayStation 3 у ті часи неможливо було це зробити. Не вдалося перенести фільм у гру й через декілька років: автор каналу просто не зміг знайти достатню кількість людей, які б захотіли підтримати цей проєкт. Це вийшло зробити лише у грудні 2020, аж з третьої спроби. Тепер в автора цього каналу є своя команда, а також він пообіцяв, що вони спробують реалізувати ще деякі масштабні проєкти.

Ремейк озвучений німецькою мовою, але всі відомі сцени з цієї картини дуже легко впізнати: бійка через сендвіч з тунцем, перегони Домініка та Браяна, невдале пограбування вантажівки та фінальний заїзд. Також розробники цієї адаптації намагалися використовувати моделі та дизайн автомобілів, які відповідали б справжнім.

Дивіться фанатську адаптацію фільму "Форсаж" у відеогрі GTA V – відео