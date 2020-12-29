Геймеры смогли воспроизвести культовый фильм "Форсаж" на игровом движке GTA V. Теперь можно посмотреть эту картину в декорациях популярной видеоигры.

На youtube-канале Zocker TV 2013 вышла очень масштабная и интересная работа. Автор этого канала смог подробно воспроизвести фильм "Форсаж".

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"Форсаж" – американский криминальный боевик, премьера которого состоялась в 2001 году. Главным героем стал Брайан О'Коннор, который работает под прикрытием и пытается найти группу преступников среди поклонников уличных гонок.

Фанаты GTA V перенесли полную версию популярного фильма "Форсаж" на игровой движок этой видеоигры. Геймерам понадобился встроенный в GTA V редактор видео. Автор этого канала отметил, что идея воссоздать эту картину в видеоигре GTA V возникла еще в 2013 году.

Первая попытка завершилась неудачно: на консоли PlayStation 3 в те времена невозможно было это сделать. Не удалось перенести фильм в игру и через несколько лет: автор канала просто не смог найти достаточное количество людей, которые захотели поддержать этот проект. Это получилось сделать только в декабре 2020, аж с третьей попытки. Теперь у автора этого канала есть своя команда, а также он пообещал, что они попытаются реализовать еще некоторые масштабные проекты.

Озвучен ремейк на немецком языке, но все известные сцены из этой картины очень легко узнать: драка из-за сэндвича с тунцом, гонки Доминика и Брайана, неудачное ограбление грузовика и финальный заезд. Также разработчики этой адаптации пытались использовать модели и дизайн автомобилей, которые отвечали бы подлинным.

Смотрите фанатскую адаптацию фильма "Форсаж" в видеоигре GTA V​ – видео