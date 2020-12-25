Вот уже почти закончилась вторая декада 21 века и видеоигровой индустрия развивается бешеными темпами, поэтому мы решили пошагово вспомнить лучшие игры, начав по возвращению на 24 года назад. Подробнее – в материале.

Прогресс, как и время, не стоит на месте. Современные игры имеют невероятную графику, увлекательный геймплей и интересные сюжеты, однако будут ли они такими же классными через 20 лет? Выдержат ли проверку временем? Ведь когда-то и кубическая графика, скажем, первой Mafia шокировала и казалась близкой к идеалу. Пусть сейчас любимые игры детства многих из нас кажутся устаревшими, но место в наших сердцах они точно занимают. Мы на Games24 решили начать рубрику, в которой будем еженедельно освещать лучшие игры конкретного года, начнем конечно же с возвращения на 24 года назад. Итак, перед вами лучшие игры 1996 года.

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Спортивный симулятор

NHL 97

Обложка игры NHL 97 / изображение vozeli.com

Разработчики: High Score Productions (Genesis), Ceris Software (SNES), EA Canada (PC), Visual Concepts (PS, Saturn)

High Score Productions (Genesis), Ceris Software (SNES), EA Canada (PC), Visual Concepts (PS, Saturn) Платформы: PlayStation, PC (DOS/Windows), SNES Mega Drive/Genesis Saturn

Как вы уже догадались NHL 97 – это симулятор хоккея. Игра использует полномасштабный 3D-движок с полигональными игроками для которых даже использовалась технология "motion capture". Игру хвалили за реализм, хорошую по тем временам графику (даже говорили, что она лучше чем у Quake), приятный геймплей и хороший искусственный интеллект.

Геймплей игры NHL 97 на PS 1

Однако негативные стороны также нашлись:

В этой игре мало что можно критиковать, но даже бриллиант имеет недостатки. NHL 97 гораздо больше сосредотачивается на геймплее и реалистическом воспроизведении хоккея, без детальных параметров менеджмента и настроек в отличие от других спортивных симов. Здесь у вас нет возможности делать собственные лиги, регулировать характеристики игроков, форму, – из обзора игры в журнале PC Gamer USA.

Игра в целом пришлась по душе сообществу геймеров критиков, о чем свидетельствуют ее оценки: 93/100 от PC Gamer и 8.7/10 от GameSpot.

Стратегия

Sid Meier's Civilization II

Обложка игры Sid Meier's Civilization II / изображение civilopedia

Разработчики: MicroProse

MicroProse Платформы: PC (Windows/Mac OS), PlayStation (1999 рік)

Легендарная пошаговая стратегия, что стала флагманом жанра и создала огромную фан-базу. Основу каждой цивилизации составляют города, где можно строить сооружения и заказывать колонистов, инженеров или войска. В игре представлены интересные концепции, такие как огневая мощь и очки здоровья юнитов, а также изменения их свойств. Например, инженеров можно автоматизировать для улучшения прилегающих районов и одновременно для избегания войск противника.

Геймплей Civilization II

По мере развития вашей цивилизации наступают новые эпохи, при которых меняется облик городов и юнитов. Вместе с тем игра имеет много условностей, в частности отсутствие строгой последовательности в науке. К примеру, цивилизация может изучить генную инженерию, не зная математики. Существуют два пути к победе: покорить все другие цивилизации или построить космический корабль и добраться до ближайшей звезды Альфы Центавра.

Критики и игроки были в единодушном восторге от игры – 97/100 от PC Gamer, 9.2/10 от GameSpot а также 94/100 от критиков и 8.8/10 от геймеров на metacritic.

RPG

Diablo

Обложка игры Diablo / изображение bidorbuy

Разработчики: Blizzard North, Climax Studios (PS)

Blizzard North, Climax Studios (PS) Платформы: PC (Windows/Mac OS), PlayStation (1998 рік)

События игры разворачиваются во вселенной, разделенной на мир смертных (Санктуарий), райский мир и ад. Во время войны между ангелами и демонами три владыки Ада – Мефисто, Баал и Диабло – решили добиться победы над противником через влияние на мир смертных. Они сеяли хаос, ненависть и недоверие в Санктуарии, пока орден магов во главе с верховным магом Хорадримом не упрятал владык Преисподней в кристаллы под названием "Камни души". Один из них, тот что содержал сущность Диабло, был похоронен в катакомбы глубоко под землей, впоследствии над ними был возведен монастырь, прислужники которого должны были следить, чтобы демон не вырвался из своей темницы.

Спустя много поколений истинное предназначение монастыря было забыто, и он постепенно начал разрушаться пока от него не остался один фундамент. Между тем рядом с руинами появилось небольшое поселение Тристрам. Впоследствии владыка здешних земель король Леорик решил построить на фундаменте бывшего монастыря Собор, Диабло начал манипулировать разумом его архиепископа Лазаря, убеждая разрушить Камень души и высвободить его. Через архиепископа Диабло добрался и до самого короля Леорика, сумев заставить его развязать кровопролитные войны с соседними королевствами, после чего завладел умом сына короля, принца Альбрехта.

Окрестности Тристрама / изображение onyxgame

В Тристрама начали происходить странные вещи: исчезают люди, а в катакомбах под Собором появились демонические существа и нежить. Большинство жителей были вынуждены покинуть дома и бежать, спасая жизни. В это время в Тристрам приходит одинокий путешественник, что когда-то жил здесь, который ставит своей целью разобраться с проблемами и поместить демонов туда где им место.

В начале игрок может выбрать между тремя классами персонажей, отличающихся основными характеристиками и умениями:

Воин – обладает большим запасом здоровья, но эффективно сражаться может только в ближнем бою, используя мечи, топоры и щиты. Уникальное умение – починка поврежденных предметов.

Разбойница – самый ловкий персонаж в игре с небольшим запасом здоровья, прекрасно использует лук для борьбы с врагами на расстоянии. Уникальное умение – выявление и обезвреживание ловушек.

Волшебник – обладает наименьшим запасом здоровья по сравнению с другими персонажами, поэтому почти не может драться в ближнем бою, но лучше других персонажей пользуется магией, поэтому способен наносить значительный урон на расстоянии. Уникальное умение – перезарядки магических палок.

Предметы из Diablo / изображение onyxgame

В дальнейшем игроку предлагается в одиночку или с другими игроками (в случае многопользовательской игры) отправиться в подземелья города Тристрам, наполненное разнообразными демонами, нежитью и другими злыми созданиями. Путешествуя подземельями, игрок может находить доспехи, оружие и другие предметы, которые улучшают характеристики его персонажа. Однако некоторые из них могут не только улучшать, но и ухудшать некоторые параметры. Продвигаясь все глубже и глубже по 16 уровням подземелий, игрок в конечном итоге попадает в Ад, где он должен найти и убить Диабло, главного босса игры.

Интро и несколько первых минут геймплея игры

Игра получила всемирное признание и стала без возражений культовой. Ее влияние на современную видеоигровую индустрию невозможно переоценить. Геймеры и критики со всего мира были единодушны в высоких оценках: 90/100 от PC Gamer, 9.6/10 от GameSpot а также 94/100 от критиков и 8.7/10 от геймеров на metacritic.

Шутер

Quake

Логотип игры Quake / изображение ferra

Разработчики: id Software

id Software Платформы: PC (Windows/Mac OS/DOS), Nintendo 64

Игра, совершившая прорыв в 3D технологиях, используя текстурированные полигональные модели вместо спрайтов, а также полностью трехмерную BSP-карту вместо двумерной информации о высоте (как было в Doom), тем самым реализуя полностью трёхмерный мир.

Сюжет до боли прост. Вы – безымянный солдат, разбуженный утром своим командиром. Неизвестный враг под кодовым именем "Quake" опустошает вашу военную базу, посылая легионы врагов сквозь телепортационные врата. Вы призваны возглавить операцию по контратаке – пройти сквозь эти врата на территорию врага в другом измерении и уничтожить его.

Игра состоит из 28 уровней, которые сгруппированы в 4 эпизода, а также 4 скрытых подуровней в каждом эпизоде ​​(вход в каждый из них спрятан в секретных областях отдельных уровней). Каждый эпизод представляет собой отдельное измерение, в которое игрок попадает с помощью телепортационных врат. Геймплей сводится к простому – уничтожение врагов всеми доступными способами.

Дополнение для игры под названием QuekeWorld, позволило игрокам устраивать баталии между собой не только через локальную сеть, но и через интернет. Таким образом, Quake стал одной из первых многопользовательских игр в интернете. Именно с появлением этой игры зародилось понятие "киберспорт", возникло сообщество киберспорстменов и стали проводиться крупные чемпионаты.

Турнир по Quake в 1997 году

Оценки игры, без сюрпризов, очень высоки: 9.3 от GameSpot а также 94/100 от критиков и 8.8/10 от геймеров на metacritic.

Приключенческая игра (Action)

Tomb Raider

Обложка игры Tomb Raider / изображение forum.blu-ray

Разработчики: Core Design

Core Design Платформы: PC (Windows/Mac OS/DOS), Sega Saturn, PlayStation

Игра, подарившая миру один из главных секс-символов видеоигровой индустрии.

Эксцентричная бизнеследи Жаклин фоне нанимает Лару Крофт для поисков древнего артефакта Сцион, что является ключом к воротам Атлантиды. Археологиню и игроков ожидают приключения в Перу, Греции и Египте, а также захватывающие повороты сюжета.

Tomb Rided – геймплейное видео

Что касается геймплея, то главная задача игрока в Tomb Raider – с помощью хитроумных акробатических приемов, а также путем манипуляций с многочисленными переключателями и механизмами получить доступ к ранее заблокированным зонам уровня и в конце концов перейти на следующий этап. Достичь этой цели игроку мешают разнообразные враги и хитроумные ловушки (например, "классические" ямы с шипами, валуны и т.д.). Кроме основных задач на каждом уровне внимательный игрок может найти несколько секретов – хорошо спрятанных бонусов (аптечки, боеприпасы и т. п.).

Игра была настолько популярной, что породила множество подражаний и в целом оказала значительное влияние на развитие игровой индустрии. До сих пор Tomb Raider и Лара Крофт остаются одними из самых узнаваемых символов культуры компьютерных игр, что подтверждают оценки игры: 8.5 от GameSpot а также 91/100 от критиков и 8.4/10 от геймеров на metacritic.

Гонки

Wipeout XL

Обложка игры Wipeout XL / изображение forum.blu-ray

Разработчики: Psygnosis

Psygnosis Платформы: PC (Windows/Mac OS/DOS), Sega Saturn, PlayStation

События игры происходят в 2097 году, где вас приветствует антигравитационная гоночная лига F5000. Пилоты соревнуются между собой или с управляемыми компьютером соперниками, чтобы финишировать на более высокой позиции. Для достижения цели в ход идет разнообразное оружие и хитрости.

Геймплей игры Wipeout XL

Игру хвалили за крутой геймплей, хорошее 3D и классный саундтрек. Она получила высокие оценки как у геймеров так и у критиков: 8.3 от GameSpot а также 93/100 от критиков и 8.6/10 от геймеров на metacritic.

Выбор редакции

Resident Evil

Обложка игры Resident Evil / изображение thelesbiangeek

Разработчики: Capcom

Capcom Платформы: PC (Windows), Sega Saturn, PlayStation, Nintendo DS

В культовом сурвайвал хорроре игрок управляет членом специального отряда Альфа (Джил Валентайн или Крисом Редфилдом, в зависимости от выбора игрока), что обследуют наполненный вражескими зомби и мутантами особняк. Конечная цель игры – разгадать тайну особняка и спастись из него. При этом некоторые его части по началу недоступны – чтобы попасть туда, нужно разгадать головоломки, победить определенных противников или добыть в другой части особняка ключевые предметы, позволяющие продвинуться дальше по игре.

Геймплей игры Resident Evil за персонажа Джил

Игровой персонаж может переносить ограниченное количество предметов за раз, и каждый предмет занимает одну ячейку в инвентаре персонажа. В особняке есть несколько крупных сундуков, куда игрок может составить ненужные на данный момент вещи. При этом, если игрок положил любой предмет в одну сундук, то он может взять его из другого. Также необходимо следить за очками здоровья – если они снизятся до нуля, персонаж погибнет. Чтобы восстановить здоровье, игрок должен искать в игре особые предметы – спреи первой помощи и травы разных цветов: зеленые, красные и синие. Комбинируя травы в различных комбинациях, игрок может получить усиленные предметы, восстанавливающие больше здоровья или устраняющие отравления.

Интересный сюжет и крутой геймплей, в сочетании с гнетущей атмосферой Ракун Сити подарил игре всемирное признание. Она стала одним из пионеров жанра и породила огромное количество сиквелов и даже адаптаций в кино. Игра получила оценку в 8.2/10 от GameSpot а также 91/100 от критиков и 9.0/10 от геймеров на metacritic.

Почетные упоминания

Не все крутые игры, вышедшие в 1996 году удалось поместить в выбранные нами категории как лучшие. В список не попали, однако стоят упоминания следующие тайтлы: