Лучшие моды для игр за 2020 год: кооператив для S.T.A.L.K.E.R. и продолжение The Witcher 3
Редакция портала Mod DB выбрала лучшие моды для видеоигр в 2020 году. Самые интересные модификации были разделены на 10 различных категорий.
Редакторы портала Mod DB опубликовали свою 10 лучших модов для видеоигр за 2020 год. Весь контент этого сайта посвящен разнообразным модификациям, а также этот портал один из самых популярных в этой сфере. Редакция не стала расставлять игры по местам, а просто представила лучших в различных номинациях.
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Лучший однопользовательский мод
Название – Perisno
Видеоигра – Mount & Blade: Warband
Энтузиасты работали над этой модификацией несколько лет и только в 2020 вышла ее первая версия. Геймеров отправляют в вымышленный мир Перисно, который населяют гномы, эльфы, мифологические существа и другие представители, характерные для классического фэнтези. Можно поддержать определенного владыку и стать его подчиненным, а можно и самому захватить все земли (классика серии Mount & Blade). Мод хвалят за глубину и интересный игровой мир.
Смотрите геймплейный трейлер мода – видео
Лучший многопользовательский мод
Название – X-Ray Multiplayer Extension
Видеоигра – S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
Очень интересная модификация для легендарной видеоигры. Главная цель этого мода добавить в видеоигру S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat полноценный кооперативный режим. Данный проект уже доступен в раннем доступе.
Смотрите обзор мода – видео
Лучший графический мод
Название – Crysis Enhanced Edition
Видеоигра – Crysis
Модификация, которая модернизирует графику для оригинальной видеоигры Crysis. Разработчики добавили новые текстуры и эффекты, изменили освещение, обновили тени, отражения, улучшили симуляцию, оптимизировали некоторые уровни и еще многое другое.
Смотрите трейлер мода – видео
Лучший глобальный мод
Название – BannerPage
Видеоигра – Mount & Blade: Warband
Еще одна модификация для игры Mount & Blade: Warband, в этом году вышла версия BannerPage 2.0. Авторы этого проекта отмечают, что хардкорным геймерам должен понравиться этот мод. В этой модификации была обновлена графика и анимации, а также добавлена новая музыка, звуки и улучшенный искусственный интеллект.
В модификации BannerPage есть даже слоны / Mod DB
Лучшая поддержка
Название – The Age Of The Ring
Видеоигра – Battle for Middle-earth II: Rise of the Witch King
Всем поклонникам Средиземья должна понравиться эта модификация. Разработчики этого мода уже не первый год выпускают обновления для их проекта. В этом году вышла версия 6.0, а в игру добавили фракции Лихолесья и Эребора.
База фракции Лихолесья с мода The Age Of The Ring / Mod DB
Награда: "Должно выйти официальным дополнением"
Название – Farewell of the White Wolf
Видеоигра – The Witcher 2: Assassins of Kings
Эта модификация стала эпилогом всей истории Геральта из Ривии. В моде рассказывается о свадьбе известного ведьмака с волшебницей Йеннефер. За три дня можно будет встретиться со всеми близкими друзьями Геральта, а также интересными и неожиданными гостями.
Смотрите трейлер мода – видео
Награда за историческую точность
Название – National Videogame Museum
Видеоигра – Doom II
В этой модификации был в точности воспроизведен Национальный музей видеоигр в Техасе. Казалось, просто можно пройтись и насладиться этим местом, но все не так просто – его населяют демоны, с которыми нужно будет разобраться "языком оружия".
Смотрите трейлер мода – видео
Награда за лучшую адаптацию
Название – The Last Alliance
Видеоигра – Total War: Shogun 2
В этом моде сетинг оригинальной видеоигры был изменен кардинально, теперь геймеры могут взять под контроль эльфов или дунадайн и вступить в войну с Сауроном на карте Средиземья. Модификация пока находится на раннем этапе разработки, но уже заинтересовала поклонников этой вселенной.
Меню битвы на глобальной карте / Mod DB
Лучший уникальный твист
Название – Doom Zero
Видеоигра – Doom II
Авторы этого проекта добавили в видеоигру уникальные головоломки, новые сюжетные элементы и кооператив на 4 игроков. Качество этой модификации признали даже разработчики переиздания оригинальной игры, они добавили этот мод, как официальное дополнение.
Смотрите трейлер мода – видео
Самый ожидаемый мод
Название – Portal Reloaded
Видеоигра – Portal 2
Главным нововведением этого мода стало оружие, которое может ставить три портала (в оригинале только два). Новый портал нужен для перемещения во времени. Разработчики обещают также добавить новые головоломки и задачи, а релиз этой модификации должен состояться 19 апреля 2021 года.
Смотрите трейлер мода – видео
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