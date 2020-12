Редакция портала Mod DB выбрала лучшие моды для видеоигр в 2020 году. Самые интересные модификации были разделены на 10 различных категорий.

Редакторы портала Mod DB опубликовали свою 10 лучших модов для видеоигр за 2020 год. Весь контент этого сайта посвящен разнообразным модификациям, а также этот портал один из самых популярных в этой сфере. Редакция не стала расставлять игры по местам, а просто представила лучших в различных номинациях.

Лучший однопользовательский мод

Название – Perisno

Видеоигра – Mount & Blade: Warband

Энтузиасты работали над этой модификацией несколько лет и только в 2020 вышла ее первая версия. Геймеров отправляют в вымышленный мир Перисно, который населяют гномы, эльфы, мифологические существа и другие представители, характерные для классического фэнтези. Можно поддержать определенного владыку и стать его подчиненным, а можно и самому захватить все земли (классика серии Mount & Blade). Мод хвалят за глубину и интересный игровой мир.

Смотрите геймплейный трейлер мода – видео

Лучший многопользовательский мод

Название – X-Ray Multiplayer Extension

Видеоигра – S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

Очень интересная модификация для легендарной видеоигры. Главная цель этого мода добавить в видеоигру S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat полноценный кооперативный режим. Данный проект уже доступен в раннем доступе.

Смотрите обзор мода – видео

Лучший графический мод

Название – Crysis Enhanced Edition

Видеоигра – Crysis

Модификация, которая модернизирует графику для оригинальной видеоигры Crysis. Разработчики добавили новые текстуры и эффекты, изменили освещение, обновили тени, отражения, улучшили симуляцию, оптимизировали некоторые уровни и еще многое другое.

Смотрите трейлер мода – видео

Лучший глобальный мод

Название – BannerPage

Видеоигра – Mount & Blade: Warband

Еще одна модификация для игры Mount & Blade: Warband, в этом году вышла версия BannerPage 2.0. Авторы этого проекта отмечают, что хардкорным геймерам должен понравиться этот мод. В этой модификации была обновлена графика и анимации, а также добавлена новая музыка, звуки и улучшенный искусственный интеллект.

В модификации BannerPage есть даже слоны / Mod DB

Лучшая поддержка

Название – The Age Of The Ring

Видеоигра – Battle for Middle-earth II: Rise of the Witch King

Всем поклонникам Средиземья должна понравиться эта модификация. Разработчики этого мода уже не первый год выпускают обновления для их проекта. В этом году вышла версия 6.0, а в игру добавили фракции Лихолесья и Эребора.

База фракции Лихолесья с мода The Age Of The Ring / Mod DB

Награда: "Должно выйти официальным дополнением"

Название – Farewell of the White Wolf

Видеоигра – The Witcher 2: Assassins of Kings

Эта модификация стала эпилогом всей истории Геральта из Ривии. В моде рассказывается о свадьбе известного ведьмака с волшебницей Йеннефер. За три дня можно будет встретиться со всеми близкими друзьями Геральта, а также интересными и неожиданными гостями.

Смотрите трейлер мода – видео

Награда за историческую точность

Название – National Videogame Museum

Видеоигра – Doom II

В этой модификации был в точности воспроизведен Национальный музей видеоигр в Техасе. Казалось, просто можно пройтись и насладиться этим местом, но все не так просто – его населяют демоны, с которыми нужно будет разобраться "языком оружия".

Смотрите трейлер мода – видео

Награда за лучшую адаптацию

Название – The Last Alliance

Видеоигра – Total War: Shogun 2

В этом моде сетинг оригинальной видеоигры был изменен кардинально, теперь геймеры могут взять под контроль эльфов или дунадайн и вступить в войну с Сауроном на карте Средиземья. Модификация пока находится на раннем этапе разработки, но уже заинтересовала поклонников этой вселенной.

Меню битвы на глобальной карте / Mod DB

Лучший уникальный твист

Название – Doom Zero

Видеоигра – Doom II

Авторы этого проекта добавили в видеоигру уникальные головоломки, новые сюжетные элементы и кооператив на 4 игроков. Качество этой модификации признали даже разработчики переиздания оригинальной игры, они добавили этот мод, как официальное дополнение.

Смотрите трейлер мода – видео

Самый ожидаемый мод

Название – Portal Reloaded

Видеоигра – Portal 2

Главным нововведением этого мода стало оружие, которое может ставить три портала (в оригинале только два). Новый портал нужен для перемещения во времени. Разработчики обещают также добавить новые головоломки и задачи, а релиз этой модификации должен состояться 19 апреля 2021 года.

Смотрите трейлер мода – видео