Украинская Профессиональная киберспортивная Ассоциация (UPEA) объявила о старте крупнейшего киберспортивного сезона. Чего ожидать фанатам и геймерам – узнайте в материале.

Организация UPEA, в список членов правления которой входят настоящие профессионалы в области киберспорта, в своем пресс-релизе объявила о начале нового киберспортивного сезона 2021, что должен стать крупнейшим в истории Украины.

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В рамках нового сезона будет проведено 14 киберспортивных турниров, запущен UPEA HUB с соревнованиями 24/7, а также социальные проекты и инициативы. Общий призовой фонд турниров составит более 5 млн гривен, что является рекордной суммой призовых для Украины.

Турниры будут проходить для различных категорий игроков. Таким образом для начинающих 2 раза в год пройдут Школьная лига и Студенческая лига Украины. Для полупрофессиональных и профессиональных игроков будут организованы Чемпионат Украины и Кубок Украины. Также отдельно планируется проведение Бизнес Лиги. Игровыми дисциплинами, которые будут представлены на соревнованиях является Dota 2, CS: GO и Fortnite (последний только в Школьной лиге).

Что касается UPEA HUB, то там планируют проводить непрерывную игровую активность, то есть 365 дней 24/7, с ежемесячным призовым фондом в 130 000 грн.

Первоочередной задачей проектов и турниров Ассоциации является развитие украинской киберспортивной экосистемы. Наша цель создать систему киберспортивных турниров, позволяющую удовлетворить потребности каждого геймера в стране от любителя до профессионала, сделав киберспорт, спортом №1 в Украине, – отмечает председатель правления UPEA, Александр Кохановский.

Среди социальных инициатив, будет проведен ряд мероприятий для ветеранов АТО / ООС, людей с инвалидностью, а также людей пенсионного возраста. Все проекты будут проходить в рамках социального проекта UPEA "Ответственность Лига", который в 2021 году будет действовать сразу в 6 крупных городах Украины.

Также, в партнерстве с UNICEF, Ассоциация продолжит свою деятельность в сфере защиты прав детей в интернете и образования детей и молодежи. Уже в первом квартале 2021, планируется проведение национального исследования, а также подготовка и выпуск глобальных рекомендаций для взаимодействия родителей и детей-геймеров, а также работа над темой предотвращения кибербуллинга.