Киберспорт развивается очень стремительными темпами, во всем мире его уже давно не считают простой забавой. Аудитория только расширяется и постоянно приходят новые спонсоры и инвесторы, которые заинтересованы поклонниками киберспорта.

За последние несколько лет призовые фонды всех киберспортивных соревнований значительно выросли. И дело здесь не в поддержке от разработчиков видеоигр. Эта сфера уже давно стала самостоятельной и привлекает большое количество очень известных брендов.

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Киберспорт и огромные призовые

Киберспорт за последние несколько лет стал очень популярным. Почти всем известны следующие дисциплины: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, League of Legends или Fortnite. Призовой фонд различных турниров из этих игр может достигать нескольких миллионов долларов. Общие призовые последнего The International в 2019 году составили 34 миллиона долларов, а Кайл "Bugha" Джерсдорф в этом же году получил 3 миллиона долларов за победу в турнире по Fortnite.

По суммарным призовым фондам за все годы лидирует видеоигра Dota 2, общая сумма призовых составила почти 218 миллионов долларов. На втором месте находится Counter-Strike: Global Offensive с суммой в 102 миллиона долларов, а на третье место попала видеоигра Fortnite – 98 миллионов долларов. Хотя этот проект от Epic Games вышел только в 2017 году, но уже навязывает борьбу гигантам этой индустрии.

Суммарный призовой фонд в различных киберспортивных дисциплинах / статистика портала Esports Heaven

Откуда такие суммы

Многие могли бы подумать, что такие суммы в видеоигры вкладывают разработчики, с целью популяризации своих продуктов. Но все не так, проекты могут существовать самостоятельно. Показательна ситуация с двумя видеоиграми от компании Valve: Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Разработчики из этой студии вложили в турниры по Dota 2 75 миллионов долларов, а это 33% от общей суммы призовых за все годы, а в CS:GO – 10 миллионов долларов (10%). То есть, организаторов и спонсоров различных турниров больше интересует CS:GO, а не Dota 2.

Вклад Valve в призовые фонды турниров с CS:GO и Dota 2 / статистика портала Esports Heaven

Киберспорт – это не искусственный проект, который существует на дотации от разработчиков видеоигр. Если создатели игр перестанут вкладывать средства в киберспортивные турниры, то найдутся спонсоры, которые будут заинтересованы в этой аудитории. История украинского футбола вряд ли может угрожать этой сфере.

Киберспортивная аудитория

Основная киберспортивная аудитория это молодое поколение, люди в возрасте от 14 до 30 лет. Различные аналитические порталы отмечают, что на западе аудитория старше и пока более состоятельная. Но известные бренды интересуют и юные геймеры, так как их обеспечивают необходимым для видеоигр оборудованием родители. По данным портала NewZoo в 2018 году общая аудитория киберспорта составляла 395 миллионов зрителей, а уже в 2020 – 495 миллионов. По прогнозам аналитиков этой компании в 2023 году аудитория киберспортивных соревнований составит уже 650 миллионов пользователей.

Основными площадками для трансляций киберспортивных матчей стали Twitch и YouTube. Трансляторы этих событий зарабатывают немалые средства на рекламе, в этой сфере ее можно размещать со стороны стрим-платформ или со стороны контент-мейкера. В первом случае агентство может выкупить рекламные слоты, а потом продавать своим клиентам. Во втором случае можно стать спонсором отдельного стримера или транслятора киберспортивных соревнований. Но все не так просто, без помощи опытных партнеров будет трудно интегрироваться в киберспорт. Если вас интересует эта сфера, то стоит обратиться к профессионалам с Adwise agency. Они уже не первый год работают на этом рынке и занимаются развитием рекламы киберспорта в Украине.

Особенности киберспортивной аудитории

В киберспорте отсутствует типичная для спорта географическая принадлежность к определенному рынку. Распределение идет по языку, на котором проводится трансляция киберспортивного события. В этой сфере есть три главных языка – английский, русский и китайский. Суммарно китайская аудитория равна сумме двух других, но в Китае также другие платформы для трансляций киберспортивных соревнований. На русском языке трансляции смотрят зрители из СНГ, а на английском – Европа и Северная Америка. Также немалое количество зрителей на трансляциях испанским и португальским языками.

Команды формируются по схожему принципу. Есть немалое количество международных коллективов, успешных в киберспорте: Team Secret в Dota 2 или OG в CS:GO. Но чаще команды формируются по региональному принципу: Vici Gaming в Dota 2 или Astralis, Vitality, Natus Vincere в CS:GO. Также одну организацию могут представлять команды в различных дисциплинах. И в зависимости от этого, взаимодействие брендов с организациями может отличаться: брендирование формы или иного фирменного мерча или задействования киберспортсменов в рекламных кампаниях. Все киберспортивные организации имеют эксклюзивные контракты с очень известными компаниями (Intel, HyperX, Mastercard, Red Bull, Coca-Cola и многие другие). А популярные киберспортсмены или стримеры часто становятся послами различных брендов.

Брендированная футболка команды Natus Vincere / фотография из магазина NAVI

Украинские рекламодатели в киберспорте

Киберспорт очень популярен на территории Украины. Пока единственный мейджор с Dota 2 на пространстве стран СНГ проходил именно в Киеве. Национальный дворец искусств "Украина" (вмещает 4 тысячи зрителей) принимал в 2017 году The Kiev Major, а все билеты на этот турнир были распроданы за 20 минут. Также некоторые соревнования по киберспорту проходили на главной спортивной арене Украины – на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Но часть нашего общества пока еще не поняла, что киберспорт - это не просто "игрушки". Возможно, поэтому эта сфера у нас находится на начальной стадии взаимодействия с рекламодателями.

Сцена на стадионе НСК "Олимпийский" во время одного из турниров в дисциплине CS:GO / фотография с сайта Sport.ua

Известные бренды и многомиллионные корпорации уже сейчас стремятся попасть в киберспортивную сферу, ведь это перспективная платформа для рекламы и привлечения новой аудитории. Но украинские рекламодатели только на начальном этапе знакомства с этой индустрией, для наших компаний в этой сфере еще немалое количество новых возможностей.