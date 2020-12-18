Розвиток кіберспорту невід'ємно пов'язаний зі спонсорством та рекламою. Багато фанатів за звичкою дратуються побачивши рекламу на трансляціях, чому таких емоцій слід позбутися – у матеріалі.

За последние пять лет киберспорт превратился из нишевой игровой субкультуры на глобальное культурное явление. По данным исследовательского центра Newzoo, аудитория киберспорта составляет 495 млн человек, 223 из которых можно назвать настоящими фанатами этого молодого вида спорта, а на просмотр киберспортивных трансляций во всем мире тратится невероятное количество времени – около 6,6 миллиарда часов в год. По объему ставок в букмекерских конторах киберспорт находится на 4 месте и уверенными шагами приближается к футболу. Поэтому неудивительно, что в этой сфере с каждым годом все больше рекламных контрактов.

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Аудитория киберспорта в 2020 году / изображение brid.tv

Мы уже писали о том откуда берутся средства в киберспорте, и там уделили внимание вопросу рекламы. В частности, рассказали о том, что огромные корпорации, такие как BMW, Coca-Cola, HP, Adidas и другие все чаще спонсируют киберспортивные организации, турниры или киберспортсменов и стримеров персонально.

Студия комментаторов вовремя турнира Blast Fall Finals Copenhagen 2020 / скриншот с Twitch

Часто бывает, что вы просматриваете трансляцию, включается реклама и вы внутренне проклинаете эти 10-15 секунд, или же видите "нативную" рекламу в виде, например, банок энергетиков в кадре и это тоже вас несколько раздражает. Попробуем объяснить, почему эти ощущения следует отвергать, ведь реклама в киберспорте и стриминге это не просто окей, а даже хорошо.

Выгода для самих рекламодателей

Плюсы для брендов от рекламы в киберспорте невозможно переоценить. Это позволяет им охватить огромную и постоянно растущую аудиторию киберспорта, к которой часто трудно получить доступ через традиционные каналы влияния, такие как телевидение. Эта аудитория очень заинтересована и поглощена процессом, а киберспорт в целом отличается мощным сообществом преданных поклонников, которые являются идеальными клиентами для брендов, которые понимают как правильно с ними взаимодействовать.

Состав Team Vitality по CS: GO (на форме присутствует реклама Adidas, Red Bull и Renault) / изображение cq

Исследование Nielsen связаное со зрителями киберспорта на платформе Twitch показывают, что менее 40% из них просматривают телевидения еженедельно, но 90% могут вспомнить хотя бы одного спонсора, связанного с киберспортом. Бренды имеют почти безграничные возможности способов рекламы в киберспорте – от собственной внутриигровой рекламы к спонсорству киберспортивных лиг, команд или отдельных турниров – и невероятные возможности для творчества и инноваций.

Как рекламироваться в киберспорте

Студия комментаторов на одном из турниров Rocket League / изображение medium.com

Стриминговые сервисы: twitch, youtube, goodgame и т.п.:

Баннеры, интеграция, напоминания, реклама, спецпроекты;

Закупка рекламы у стримеров / киберспортсменов в соцсетях;

Нативная реклама;

Спонсирование студии сосредоточенной на транслировании киберспорта (например Maincast).

Киберспортивные события (турниры):

Интеграция с локальными и международными турнирами;

Спонсорство киберспортивных событий;

Создание киберспортивного турнира.

Киберспортивные организации:

Реклама на форме;

Обеспечение аксессуарами, одеждой и т.д.;

Упоминание бренда в названии команды.

Создание собственных стримеров (сложный путь):

Поиски не широко известного стримера и инвестирования в него;

Создание стримера "с нуля" и прямая реклама своего продукта.

Вы тоже можете использовать рекламу в киберспорте в свою пользу. Если вы являетесь членом киберспортивной организации или стримером, который хочет монетизировать собственные прямые трансляции или наоборот ищете новые рекламные возможности для собственного бренда – обращайтесь к Adwise agency, которые активно занимаются развитием рекламы в киберспорте в Украине.

Больше рекламы – больше турниров

Элементарно – чем больше спонсоров будет у киберспорта, тем больше увлекательных турниров ждет зрителей. К примеру, в одной из самых популярных дисциплин – CS: GO на 2020 год было запланировано 40 A-tier турниров с призовыми фондами от $50 тыс. до $250 тыс. долларов и 25 турниров самого высокого класса (S-tier), один из которых мог похвастаться призовым фондом в размере $2 млн, в дополнение к нему было еще несколько немного более скромных с призовыми в $1 млн.

Фрагмент трансляции IEM Global Challenge 2020 с рекламными банерами / скриншот с Twitch

Всего лишь 5 лет назад, такие цифры казались невероятными, ведь главный турнир 2015 года по CS: GO – ESL One: Cologne имел призовой фонд в размере $250 тыс. Эту же тенденцию можно проследить и в других киберспортивных дисциплинах. Благодаря появлению новых рекламодателей появляются новые турниры и студии, которые эти турниры освещают. Случается даже такое, что не на все турниры с большим призовым фондом удается позвать топовые коллективы, что также является безусловным плюсом для развития киберспорта в целом. В частности, недавно прошло соревнование от нового турнирного оператора FlashPoint с призовым фондом в 1 млн долларов, однако вместо Tier 1 команд в нем приняли участие коллективы рангом ниже. Триумфаторами же стали Virtus Pro, выиграв главный приз в 500 тыс. долларов. Это безусловно огромный плюс для организации и прекрасный опыт для команды.

Более качественный продакшн

Аналитики в студии WePlay! Clutch Island / изображение с Twitter

В борьбе за зрителя и рекламодателя, турнирные операторы соревнуются друг с другом в качестве трансляций и продакшена. Простыми словами: больше рекламы – лучше картинка. Новый турнир по тому же CS: GO – WePlay! Clutch Island запомнился зрителям СНГ региона своей уникальной студией и технологией, которая позволяла воспроизводить карты с виртуальной игры прямо в студии физической, что значительно помогло аналитикам в трансляциях.

Больше шансов для молодежи

Состав NAVI Junior по CS: GO / изображение с Twitter

Если увеличивается количество турниров и призовых, команды получают больше средств. В том числе и от спонсоров, а это в свою очередь позволяет им развиваться. К примеру, украинский киберспортивный коллектив NAVI, как и многие другие иностранные организации, имеет свою "школу" для юных фанатов киберспорта, мечтающих стать звездами в этой области. А совсем недавно один из ее "выпускников" присоединился к основному составу организации в дисциплине CS: GO.

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Больше контента

Что касается персоналий, то люди имеют свойство доверять стримеру, за игрой которого следят, потому что они видят, что происходит прямо здесь и сейчас. Соответственно, аудитория позитивно воспринимает нативную рекламу того или иного бренда. Предположим, стример пьет напитки определенной марки, сидит на фоне баннера или в прямом эфире заказывает пиццу. Все это даже на подсознательном уровне откладывается в головах зрителей и в следующий раз, когда они захотят заказать пиццу, существует большая вероятность, что их выбор падет на заведение, которому доверяет их любимый стример или киберспортсмен.

Аудитория прекрасно понимает, что основной заработок стримера – это донаты и реклама, поэтому готова обеспечивать первое и терпеть вторых, только бы любимый контент-мейкер продолжал радовать прямыми трансляциями. Соответственно, чем больше рекламы у стримера, тем больше у него средств и сил для создания нового контента.

Постер шоу-матча ростеров NAVI / изображение navi.gg

В частности, без рекламы не состоялся бы нашумевший шоу-матч между легендарным составом NAVI 2010 и действующим составом NAVI 2020, который окрестили "бумеры против зуммеров". На пиковом этапе трансляцию мероприятия на платформе Twitch в прямом эфире смотрели более 250 тыс. человек.

Итак, реклама в делах киберспорта выступает неотвратимым двигателем прогресса и с развитием отрасли следует ожидать появления еще более известных брендов в трансляциях ваших любимых киберспортивных событий, однако теперь вы знаете как к этому относиться.