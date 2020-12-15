Киберспорт во всем мире развивается безумными темпами, ни одна спортивная дисциплина в этом вопросе не сможет сравниться с ним. Еще в 2016 году большинство букмекерских компаний даже не интересовались этой сферой, а уже в 2020 ни один портал для ставок не может обойтись без раздела под названием "киберспорт".

Ставки на киберспортивные события пока только приобретают популярность. В 2016 году эта сфера находилась в очень плачевном состоянии: большинство игроков ставили свои скины из видеоигр на нелегальных сайтах. А уже в 2020 году киберспортивный беттинг вышел на ведущие роли, а в своей вариативности не уступает классическим видам спорта. Games24 при поддержке Adwise agency расскажет, почему так произошло и чего стоит ожидать в будущем.

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История ставок на киберспорт

Важным и переломным для развития этой индустрии стал 2016 год. Серьезные букмекерские компании тогда еще не интересовались ставками на киберспортивные события. В те годы очень популярными были ставки скинами (CS:GO или Dota 2). Поиграл с друзьями в какую-то видеоигру, получил за свои достижения предмет к своему инвентарю и сделал им ставку на сайте. Именно так выглядела сфера киберспортивного беттинга всего 4 года назад.

Но все изменилось очень быстро: в 2016 году Valve решила бороться с таким способом использования скинов. На компанию подавали в суд и обвиняли в развитии нелегального игорного бизнеса. Valve сразу запретила использование своих скинов для ставок и разобралась с большим количеством сайтов, которые руководили этой сферой.

Именно это событие можно считать переломным для сферы киберспортивного беттинга. После этого ставками на киберспортивные события заинтересовались серьезные компании.

Сейчас на киберспорт можно ставить не только скины / фотография с портала SteelSeries

Почему в киберспорт пришли серьезные беттинговые компании

Здесь все просто и очевидно. Киберспорт за последние годы стал очень популярным во всем мире, а также он доступнее обычного спорта. Киберспортивному фанату не нужно покупать подписки на специальные сервисы или подключать кабельное телевидение. Все киберспортивные события можно посмотреть бесплатно на YouTube, Twitch или подобных платформах. Также важнейшие турниры можно смотреть сразу в видеоиграх (CS:GO или Dota 2). Пользователи могут настроить трансляцию сами, а потом в любой момент ее пересмотреть. Поэтому и такие прекрасные просмотры в сфере киберспорта.

Также за последние несколько лет значительно выросли суммы призовых на киберспортивных турнирах. Призовой фонд первого The International в 2011 составил 1,6 миллиона долларов, в 2016 году – 20 миллионов долларов, а в 2019 – 34 миллиона долларов. Такая тенденция прослеживается для большинства киберспортивных дисциплин, уже сейчас турнир с призовым в 1 миллион долларов это обычное дело.

Безумный рост популярности ставок на киберспорт в 2020 году

В 2020 году человечество и большинство спортивных дисциплин столкнулись с COVID-19. Немалое количество турниров было отменено или перенесено, а некоторые чемпионаты даже отказались доигрывать сезонные соревнования. Конечно, на киберспорт также повлияла вся эта ситуация: лан-турниры, которые должны были проходить на стадионах с болельщиками были отменены. Но эта сфера не претерпела таких убытков, как классический спорт. Все киберспортивные турниры стали проходить в онлайне и собирали там большое количество зрителей. Большинство беттинговых компаний во время пандемии COVID-19 начали еще активнее работать на этом рынке.

Пустые арены были и на киберспортивных турнирах в 2020 году / фотография с портала HLTV

Преимущества ставок на киберспорт

Главными преимуществами киберспорта являются его вариативность и зрелищность. Зрители не успевают скучать, потому что в видеоиграх все время происходит какой-то экшен. Например, в CS:GO один раунд проходит менее чем за 2 минуты. И большинство беттинговых компаний дают игрокам возможность делать ставки на определенный раунд. То есть, за несколько минут пользователи могут поставить и забрать свой выигрыш, а для поклонников ставок это весомое преимущество. Линии на киберспортивные матчи уже не отличаются от спортивных – есть все классические варианты для ставок: победы, форы и тоталы. Но в киберспорте есть свои интересные варианты для прогнозов. Например, в CS:GO можно сделать ставку на:

пистолетные раунды

убийство определенной гранатой, ZeusX27 или даже ножом

вариант завершения определенного раунда

количество "клатчей"

первое убийство в определенном раунде

Конечно, вариантов гораздо больше, потому что в каждой киберспортивной дисциплине есть свои особенности, которые беттинговые компании учитывают. Также есть возможность ставить на результаты целых турниров или в "лайве" (когда матч уже идет). То есть вариативность киберспортивных прогнозов уже не уступает спортивным.

Будущее ставок на киберспорт

В этом году киберспортивная сфера доказала всем свою дееспособность, большинство беттинговых компаний начали активно работать над киберспортивным наполнением своего сайта. Сейчас можно делать ставки на большее количество дисциплин, чем год назад. Также вариативность ставок на эту сферу будет только расти: стоит ожидать появление возможности делать ставки на индивидуальные показатели игроков.

В этой сфере классические дисциплины постоянно обновляются и предлагают что-то новое, потому что конкуренция очень высока. Большинство разработчиков современных видеоигр уделяют много времени многопользовательской составляющей своих проектов. Ежегодно выходит немало игр, которые пытаются пробиться в киберспортивную сферу.

Найти что-то новое и оригинальное в ставках на классический спорт очень трудно. Новые спортивные дисциплины не могут стать очень популярными за короткий промежуток времени, а киберспортивные уже неоднократно это делали: Call of Duty: Modern Warfare, Rocket League, Apex Legends и многие другие.

В рейтинге самых влиятельных киберспортивных дисциплин немалое количество относительно новых видеоигр / фотография с сайта The Esports Observer

Можно утверждать, что 2020 год стал переломным для сферы киберспортивного беттинга. А уже 2021 имеет все шансы стать самым успешным годом в истории этой индустрии.